В Нижнем Тагиле восстановят здание земского училища на Липовом тракте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 14 объектов, которые могут быть построены и восстановлены на принципах государственно-частного партнёрства. В Нижнем Тагиле в сфере туризма и сохранения объектов культурного наследия в этот список попали горнолыжный комплекс «Гора Белая» и здание земского училища, сообщает департамент информполитики региона.

Здание последнего было построено в 1910 году Верхотурской уездной земской управой при активном содействии тагильских купцов и ремесленников, а также Демидовых — Елима и Анатолия Павловичей.

Двухэтажное училище к началу XX века было одним из немногих каменных строений на старой Вые. Изначально построенное для студентов здание на протяжении 100 лет оставалось образовательным учреждением. Только в годы Первой мировой войны его временно отдали под госпиталь для раненых.

Сейчас здание на Липовом тракте, 11 принадлежит Высокогорскому многопрофильному техникуму. Но уже несколько лет вход в него закрыт из-за опасности обрушения, студенты учатся в соседнем пристрое, возведённом в 80-е годы прошлого века.

Как сообщает телеграм-канал «Лампа», Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в ноябре 2021 года обратилось в Арбитражный суд с иском к образовательному учреждению обеспечить разработку научно-проектной документации, а затем отремонтировать и отреставрировать здание. Судебное заседание по делу назначено на 8 февраля.

Кроме того, в перечне, утверждённом главой региона, есть пункт, в котором указано проложить железную дорогу между Верхней Салдой и «Титановой долиной». Это позволит создать 660 новых рабочих мест и обеспечить транспортное обслуживание резидентов особой экономической зоны.

В настоящее время на территории Свердловской области реализуется 70 концессионных соглашений с объёмом частных инвестиций порядка 40 миллиардов рублей.