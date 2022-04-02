Город и его люди. Сергей Черных — тагильчанин, первый Герой СССР в Свердловской области 

Человек, о котором сегодня пойдёт речь, прожил очень короткую, но яркую жизнь. Везде, куда бы ни забрасывала его судьба, всегда, какие бы высокие должности он ни занимал, Сергей Черных оставался тагильчанином, делая для своего родного города и его жителей всё, что в его силах. Одна из улиц в Нижнем названа его именем. О нём рассказывают школьникам на уроках истории, его имя навсегда внесено в летописи города, Урала, всей страны, где он фигурирует как первый в Свердловской области Герой Советского Союза, а также самый молодой генерал-майор авиации в истории нашей Родины.

Сергей Александрович Черных родился 22 января 1912 года в Нижнем Тагиле в большой семье рабочего-железнодорожника. Ютились в небольшом доме на улице 2-й Садовой, на которой также жила семья тагильского писателя Бондина. Знакомы ли они были, доподлинно неизвестно, но после того, как в 1939 году Алексей Петрович скончался, депутат Верховного Совета СССР Сергей Черных обратился к председателю исполкома Нижнетагильского горсовета с письмом, в котором писал:

«Алексей Петрович Бондин был настоящим пролетарским писателем, истинным патриотом Н. Тагила, воспевавшим в своих произведениях рабочих людей Урала и красоты тагильской природы. Мне, как депутату Верховного Совета СССР, уже стали поступать предложения от тагильчан об увековечивании имени этого человека в истории города. Прошу Вас рассмотреть вопрос о присвоении имени А. П. Бондина улице, на которой он родился и жил».

Семья, где Сергей был девятым ребёнком, очень рано лишилась единственного кормильца. После смерти отца мальчик бросил школу и пошёл работать ремонтником железнодорожных путей. В те годы это была самая тяжёлая работа, хотя и одна из самых высокооплачиваемых. Однако спустя два-три месяца Сергей возобновил учёбу, но уже на фабзавуче, как в 1920-х годах назывались вечерние школы.



Здание бывшего железнодорожного училища, а в 20-х годах ХХ века — вечерней школы на улице 2-й Садовой, где учился С. А. Черных (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://school138nt.ru/cvycv.jpg)



Решение пойти в «вечёрку» пришло не сразу, а только после того, как молодой ремонтник узнал, что учащимся вечерних школ, если те учатся без троек, дают путёвки в клуб ОСОАВИАХИМ, который недавно открылся в Нижнем Тагиле и готовил парашютистов, планеристов и лётчиков. А стать лётчиком Серёжа Черных мечтал с семи лет, когда в первый раз прочитал в каком-то старом журнале, взятом отцом в земской библиотеке, о русских авиаторах Харитоне Славороссове, Сергее Уточкине и Василии Каменском. Когда Сергей пришёл работать на железную дорогу, выяснилось, что Василий Каменский жил в Нижнем Тагиле и тоже работал на железной дороге.

«Именно Василий Каменский стал для меня примером того, что путь в небо открыт каждому, кто влюблён в него, даже простому железнодорожному рабочему. Я решил идти к своей мечте, несмотря ни на что!» — рассказывал Сергей Александрович в 1936 году на встрече с тагильскими пионерами.

Евдокия Кузьминична Черных не одобряла выбор сына и всеми силами пыталась помешать ему стать лётчиком. Она, как только могла, отговаривала молодого человека и всячески убеждала его выбрать для себя «земную профессию». В 1929 году Сергей неожиданно согласился с матерью и попросил у неё разрешения уехать в Свердловск, чтобы «учиться на шофёра». Домашние не возражали. Сёстры собрали ему продуктов в дорогу, мама дала немного денег из отложенных на чёрный день. В Свердловске Сергей взял билет до Сталинграда и отправил матери открытку, в которой признался, что едет поступать в лётную школу.

18 декабря 1930 года Сергей Черных был зачислен курсантом в 7-ю Сталинградскую военную школу пилотов, которую блестяще окончил три года спустя, после чего был направлен в 61-ю отдельную истребительную авиационную эскадрилью. За три года службы он прошёл путь от младшего лётчика до командира авиационного звена.

Весной 1936 года за успехи в боевой, политической и технической подготовке старший лётчик Сергей Александрович Черных был награждён орденом Красной Звезды, а осенью на теплоходе «Курск» в составе группы советских военных специалистов отбыл в Испанию, где шла гражданская война.



Сергей Александрович Черных (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/imgbook7/2078.jpg)



Уже 13 ноября Черных сбил в небе над Мадридом первый вражеский самолёт — истребитель Fiat CR.32. Через два дня тагильчанин записал на свой счёт второй вражеский истребитель. Ещё три самолёта в небе Испании тагильский ас сбил лично и два — в составе группы. Всего с 13 ноября 1936-го по 6 февраля 1937 года Сергей Черных совершил 115 боевых вылетов.

«Сергей Черных прославился у нас как лётчик, в совершенстве овладевший искусством воздушного боя на вертикалях. Сергея отличали безупречное знание матчасти, умение быстро оценить сложившуюся обстановку, высокая личная и боевая дисциплина. Не чурался он и грязной работы: ему не зазорно было помогать техникам, приходить на помощь бойцам БАО (батальон аэродромного обслуживания. — Прим. авт.). После Испании мы продолжали дружить, встречались, переписывались. Я видел, как много Сергей делал для популяризации авиации во всей стране и уделял огромное внимание развитию аэроклубов и лётных школ. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, он не оставлял без внимания и родной город. Благодаря его поддержке тагильский аэроклуб успешно решал задачи, поставленные партией и советским правительством», — вспоминал после войны Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Георгий Нефёдович Захаров.

В феврале 1937-го Черных вернулся на Родину, где ему было присвоено внеочередное воинское звание и вручён Орден Ленина и Почётная грамота ЦИК СССР. Указ о присвоении Сергею Черных звания Героя Советского Союза вышел раньше — 31 декабря 1936-го.



Группа лётчиков-интернационалистов в Кремле. С. А. Черных — второй справа

(фото Ф. Кислова, 1938 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-52.userapi.com/impf/c852224/v852224934/3afea/tnPYFYLzh8M.jpg)



Вскоре после награждения Сергей Черных избирается депутатом Верховного Совета СССР от Нижнетагильского избирательного округа. Он приезжает в родной город, выступает перед трудовыми коллективами, встречается с комсомольцами и пионерами, ведёт приём избирателей, не считаясь с личным временем. Интересно, что абсолютно все наказы избирателей С. А. Черных выполнил: в городе было построены две школы, закуплено оборудование и учебные пособия для трёх фабрично-заводских училищ и детского дома, Нижнетагильский аэроклуб получил новую технику и запчасти, было произведено благоустройство трёх улиц.

В 1938-м Сергей Александрович принимал участие в боях у озера Хасан, в 1940-м полковник Черных окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии Генштаба, а 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора авиации. И это в 26 лет!



Сергей Александрович Черных (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://forums-su.com/download/file.php?id=1742988&sid=709474b305e546e6a93c9cf2dc88bee8&mode=view/Новая%20папка%20013.jpg)



Вслед за званием пришло и новое назначение: теперь Сергей Черных — командир 9-й смешанной авиационной дивизии Западного особого военного округа, в состав которой входили 41-й, 124-й, 126-й, 129-й истребительные и 13-й скоростной бомбардировочный авиаполки.

Вступив в должность, молодой генерал-майор прежде всего занялся вопросами перевооружения дивизии и обучения личного состава. Большинство авиапарка состояло из самолётов И-15, И-16 и И-153 «Чайка». Эти боевые машины были хороши в середине 1930-х и прекрасно показали себя в Испании, но в 1940 году уже считались устаревшими.

Советский истребитель И-15 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://kamozin100.ucoz.net/_pu/0/52270064.png) Советский истребитель И-16 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://kamozin100.ucoz.net/_pu/0/19290481.png) Советский истребитель-бомбардировщик И-153 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://kamozin100.ucoz.net/_pu/0/87503417.png)

Для скорейшего разрешения вопросов перевооружения дивизии Черных обратился к Василию Сталину, с которым был хорошо знаком по депутатской работе в Верховном Совете. Младший сын главы советского государства, сам прекрасный лётчик, контактировал со многими высокими чинами РККА и авиаконструкторами и смог убедить нужных людей в перевооружении Западного особого военного округа.

В результате к марту 1941-го дивизия Черных получила 247 новых истребителей МиГ-3. Одновременно с перевооружением проводилось обучение лётчиков. По результатам двух предвоенных инспекций 9-я смешанная авиадивизия была признана лучшей в округе. Инспекторы особенно отмечали выучку личного состава соединения.



Генерал-майор авиации С. А. Черных (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/057.jpg)



22 июня 1941 года первые удары немецкой авиации были направлены как раз на аэродромы 9-й смешанной авиадивизии, которой командовал Сергей Черных. Однако в полках уцелело большинство самолётов и дивизия оказала врагу серьёзное сопротивление. Уже к середине дня 22 июня лётчики 129-го, 124-го и 126-го истребительных авиаполков в воздушных боях сбили 14 немецких самолётов и совершили два тарана.



Один из аэродромов 9-й САД 23 июня 1941 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://baikvesti.ru/upload/news/3v_24.jpg)



На исходе третьих суток войны командиру 9-й смешанной авиадивизии поступил приказ отвести оставшиеся самолёты и личный состав от границы на аэродромы Брянска. Последний пункт этого приказа гласил, что вся материальная часть, которую не удастся эвакуировать, должна быть уничтожена.

В ночь с 26 на 27 июня 1941 года дивизия закончила перебазирование в Брянск. Перед отходом в полках было уничтожено более 300 самолётов, которые не могли взлететь из-за острой нехватки топлива. Этот факт и послужил основанием для ареста генерал-майора авиации Черных. Ему было предъявлено обвинение в самовольном уничтожении матчасти, «неорганизованном отступлении, похожем на паническое бегство», и личной трусости. 28 июля 1941 года он был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР на основании п. б ст. 193-21 УК РСФСР. Суд приговорил его к расстрелу с лишением воинского звания и конфискацией личного имущества.

Сергея Черных и ещё ряд молодых командиров авиасоединений, попавших под пресс репрессий первых месяцев войны, пытался спасти Василий Сталин, бывший тогда начальником инспекции Главного управления военно-воздушных сил РККА. Он даже уговорил отца вмешаться в дело, но было уже поздно:

16 октября 1941 года приговор был приведён в исполнение.

Личного имущества у генерал-майора Черных оказалось немного: только скромный гардероб и небольшая библиотека. Среди книг было несколько томиков Бажова, Бондина, Мамина-Сибиряка. Василий Сталин распорядился отправить личные вещи матери Сергея. Кроме этого, Василий Иосифович передал семье Черных деньги и личное письмо, в котором пообещал, что добьётся реабилитации Сергея Александровича.

В 1943 году родственникам Сергея Черных сообщили, что обвинение отправлено в Верховный суд СССР на пересмотр. Но окончательно реабилитировали генерал-майора Черных только летом 1958 года.

Местом захоронения С. А. Черных в документах значится посёлок Бутово в Подмосковье.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://www.peoples.ru/military/hero/sergej_cherniuh/news-cherniuh_201002232058300.png)



В 1965 году, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, Нижнетагильский совет народных депутатов решил переименовать одну из тагильских улиц, присвоив ей имя первого в истории Нижнего Тагила Героя Советского Союза. Выбор пал на одну из старейших улиц города — Тагильский Криуль. Позднее на одном из домов этой улицы была установлена мемориальная доска.

Улица Черных (фото автора, 2016 г.) Мемориальная доска С. А. Черных (фото автора, 2016 г.)

В 1970-х годах в кулуарах городской власти поднимался вопрос о создании дома-музея С. А. Черных в доме его семьи. Но строения к тому времени уже не существовало. Тогда в ряде тагильских школ были организованы мемориальные уголки в память о Сергее Александровиче. В советское время в Нижнем Тагиле существовали две пионерские дружины и одна комсомольско-молодёжная бригада имени Сергея Черных.

В 1980-х годах в городе хотели создать аллею тагильчан — Героев Советского Союза с установкой персональных бюстов. Открывать аллею должен был бюст С. А. Черных. Но эта идея потихоньку погасла в бесконечных заседаниях горисполкома: отцы города никак не могли определиться с местом, где можно было бы разместить эту аллею. Тем не менее память о герое жива в памяти тагильчан.

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»