Тагильчанина поймали в Татарстане с 1 кг запрещённых веществ

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан задержали 33-летнего жителя Нижнего Тагила за перевозку партии запрещённых веществ. Наркокурьера поймали на стационарном посту полиции «Тула-1» на трассе М-7 «Москва – Уфа», когда он ехал в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту «Москва – Пермь».

Во время выборочной проверки водителей и пассажиров полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины свёрток чёрного цвета с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что в пакете находилось около 1 кг клефедрона.

Задержанный рассказал, что уже месяц работает оптовым наркокурьером для интернет-магазина. Он забирал наркотики из тайников в Москве и развозил их по регионам. Свёрток, найденный у него, он собирался доставить в Качканар.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). На время предварительного следствия мужчина взят под стражу, ему может грозить до двадцати лет тюремного заключения. Расследование продолжается.