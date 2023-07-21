В ИК-5 Нижнего Тагила во время ремонта производственного здания погибли два монтажника (ВИДЕО)

Накануне, 20 июля, на территории исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила во время капитального ремонта производственного здания погибли два монтажника, упав с крыши. Как сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, при падении 56-летний пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Тело 39-летнего мужчины было найдено под завалами сегодня утром.

Множественные переломы получил 52-летний рабочий, его госпитализировали в городскую больницу № 4 для срочной операции. Ещё один мужчина чудом не пострадал, так как ему удалось удержаться на крыше.

«Изначально информации о погибшем и пострадавших не было. Это стало известно, когда на место происшествия в срочном порядке прибыла следственно-оперативная группа под руководством врио начальника территориального ОВД подполковника Тараса Булгакова. Личности погибшего мужчины и его пострадавших коллег представители МВД уже установили. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия процессуального решения коллегам в региональный Следственный комитет», — отметил полковник Горелых.

По информации начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, ремонт на крыше производственного цеха выполнялся согласно гражданско-правовому договору подрядной организацией. В первые минуты трагедии сотрудники ИК-5 достали из-под завалов одного из пострадавших работников, который сейчас находится в медучреждении. Среди сотрудников ИК, а также среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет.

«Представителями ФСИН оперативно была вызвана скорая медицинская помощь, оповещены структуры МЧС, МВД, следственные органы и прокуратура. На место прибыли представители руководства и управления собственной безопасности регионального ГУФСИН, назначена служебная проверка. Материальный ущерб устанавливается», — уточнил Александр Левченко.

По факту смерти рабочего подрядной организации следственный отдел по Тагилстроевскому району города Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщил исполняющий обязанности руководителя регионального СК РФ Анатолий Надбитов. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц), предусматривающий вплоть до 7 лет лишения свободы.

«На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и криминалистов СКР. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучается интересующая следствие документация о проводившихся работах на объекте, должностные инструкции и так далее. Выполняются иные процессуальные действия, чтобы выяснить все обстоятельства и дать объективную правовую оценку случившейся трагедии», — прокомментировал Анатолий Надбитов.

Старший помощник регионального прокурора Марина Канатова сообщила, что прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с обрушением кровли производственного помещения в исправительной колонии. По имеющейся информации, трагедия произошла в цехе, где подрядчики проводили капитальный ремонт крыши.

«Предварительно, выполняли работы четыре сотрудника подрядной организации, один из которых за несколько минут до происшествия перешёл в другую часть цеха и не пострадал, два сотрудника погибли, один сотрудник направлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На месте происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов находятся нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Макаров, исполняющий обязанности прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Артём Пирогов», — отмечает Марина Канатова.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе на предмет охраны труда. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.