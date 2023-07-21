Подрядчики, производившие ремонт крыши в ИК-5 Нижнего Тагила, где погибли два работника, озвучили свою версию причины обрушения

Согласно информации на сайте госзакупок, тендер на ремонт мягкой кровли в ИК-5 Нижнего Тагила, где накануне погибли двое рабочих, выиграла тагильская компания ООО «Новый мир». Победитель снизил стоимость контракта с 2,02 до 1,7 млн рублей. Директор стройкомпании Александр Шубин отказался комментировать ситуацию и бросил трубку, когда услышал, что ему звонит журналист АН «Между строк».

Как пишет издание Ural Mash со ссылкой на подрядчиков, они утверждают, что в своей работе ошибок не допускали. По версии строителей, заказчик не обследовал место на аварийность перед работами, а проекта ремонта вовсе не было. Кроме того, во время монтажа в крыше были провисы и ржавые листы, а за день до обрушения кровли случился некий хлопок. По словам представителей подрядчика, завхоз ИК-5 проверял, что могло случиться на этом месте, однако ничего не обнаружил — ситуацию оставили без внимания. Подрядчики полагают, что, даже если бы они успели выполнить все оговорённые работы, зимой крыша всё равно бы рухнула. По их словам, она проломилась там, где была ржавчина.

По информации источника АН «Между строк», на месте обрушения до сих пор работают специалисты тагильского муниципального Центра защиты населения. Собеседник редакции считает, что трагедия могла произойти из-за перегруза строительных материалов, которые рабочие подняли на крышу.

Согласно сервису СБИС, компания «Новый мир» неоднократно становилась победителем аукционов на строительство и ремонт зданий и помещений разного назначения, значительно снижая первоначальную цену контракта.

Напомним, трагедия произошла 20 июля на территории исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, где во время капитального ремонта производственного здания погибли два монтажника. Ещё один мужчина с травмами был госпитализирован в больницу. По факту смерти рабочего подрядной организации следственный отдел по Тагилстроевскому району города Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц), предусматривающий вплоть до 7 лет лишения свободы.