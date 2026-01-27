Минфин предлагает легализовать онлайн-казино, отчислять 30% от их выручки в бюджет, а регулятора азартных игр наделить полномочиями по профилактике лудомании

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма главы Минфина.

Силуанов предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. В их числе — определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, создание для онлайн-казино механизма приёма ставок через Единый центр учёта переводов ставок по аналогии с букмекерами, введение налога на деятельность оператора в размере не менее 30% от выручки.

Если инициатива Минфина будет поддержана, госбюджет сможет получать 100 млрд рублей ежегодно. На сегодня, оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн рублей в год.

При этом оператора онлайн-казино и «Единого регулятора азартных игр» (ЕРАИ) хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости. По мнению исполнительного директора Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василия Рия, реализация идеи Минфина должна учитывать и нивелировать связанные с этим решением социальные риски, в частности развития лудомании.

Впрочем, на данный момент ещё нет экспертной оценки соотношения плюсов и минусов от этой инициативы. И пока никто не может определённо сказать, приобретёт ли от этого государство, получив дополнительные миллиарды в бюджет, или потеряет, спровоцировав рост игровой зависимости среди населения. И насколько эффективно смогут вести профилактику лудомании оператор онлайн-казино и регулятор азартных игр.