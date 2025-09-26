Глава Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова.

«Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года», — сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, Олег Чемезов стал одним из ответчиков в иске Генеральной прокуратуры (ГП) РФ по делу об обращении в доход государства крупной энергетической компании Свердловской области «Облкоммунэнерго», бенефициарами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артём Биков и его компаньон Алексей Бобров.

23 сентября силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго», миллиардера Алексея Боброва, и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

После задержания Боброва и Черных, «Корпорация СТС», владеющая активами «Облкоммунэнерго», опубликовала на своём сайте заявление о согласии собственников компании отдать её государству.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».

«Генеральной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия Свердловской области “Облкоммунэнерго” и его дочерних структур. В ходе надзора установлено, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний “Корпорация СТС”. Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в судебном иске.

В надзорном ведомстве отметили, что компания имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны, при этом её фактические владельцы живут в Австрии и имеют гражданство этой страны. Получение Биковым и Бобровым контроля над компанией стало возможно благодаря неформальным связям с Анатолием Чубайсом, советником которого Биков являлся с мая 2003 года по июнь 2005 года.

Ответчиками по антикоррупционному иску стали также бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков (в 2012-2016 годы) и энергетике и ЖКХ Николай Смирнов (в 2011-2025 годы).

По данным ГП, Биков и Бобров, в обход указа президента РФ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», вывели за рубеж часть полученного дохода на сумму более 12 млрд рублей под видом фиктивных займов. В иске генпрокуратуры также отмечается, что действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния.