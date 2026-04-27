Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации

Председатель Заксобрания Свердловской области, член президиума Совета законодателей РФ Людмила Бабушкина приняла участие в мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которые проходят 26 и 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Людмила Бабушкина приняла участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей РФ.

«Сегодня особенно значимая историческая дата — исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента. […] По сути, возникла первая модель двухпалатной парламентской системы, которая сейчас, в наше время, реализована уже на конституционной основе. В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах страны. […] И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремлённым в будущее», — заявил Владимир Путин.

В ходе мероприятий Совета законодателей Людмила Бабушкина приняла участие в заседании под руководством председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Главной темой заседания в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года единства народов России стала реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.

Людмила Бабушкина подчеркнула, что Свердловская область является многонациональным регионом, где проживает свыше 120 народов. Мероприятия по реализации государственной национальной политики в Свердловской области организованы в тесном взаимодействии с этнокультурными и религиозными объединениями, действующими на Среднем Урале в соответствии с принципами Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 год.

Отметим, депутаты областного парламента последовательно работают над совершенствованием законодательства, направленного на сохранение самобытности народов. Так, в Свердловской области действует закон о народных художественных промыслах, предусматривающий меры поддержки для промысловиков, в числе которых предоставление субсидий из областного бюджета, передача казенного имущества региона в аренду, установление особенностей выплаты арендной платы и налогообложения. Для субъектов народных художественных промыслов предусмотрены инвестиционные налоговые вычеты по налогу на имущество организаций и возможность применения патентной системы налогообложения. Государственную поддержку получают некоммерческие организации, деятельность которых связана с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, а также укреплением межэтнических и межконфессиональных отношений.

Кроме того, Людмила Бабушкина приняла участие в заседании президиума Совета под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, в ходе которого участники обсудили практику списания бюджетных кредитов субъектов РФ, предложения по её совершенствованию.

Отметим, в Свердловской области бюджетные кредиты направляются на строительство автодорог, пополнение остатка средств на едином счёте бюджета для опережающего финансирования, финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, одобренных президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и иные цели.

Также участники президиума обсудили вопросы развития мелиоративного комплекса.

«Мелиоративный комплекс Свердловской области играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, стабильности сельскохозяйственного производства и рационального использования земельных ресурсов. В силу природно-климатических особенностей Среднего Урала мелиорация выступает одним из ключевых факторов повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий. В тесной связи с развитием мелиорации находится работа по вовлечению в оборот заброшенных и заросших сельскохозяйственных угодий. Данное направление является приоритетным для Свердловской области», — отметила Людмила Бабушкина.

По состоянию на 2025 год общая площадь земель сельхозназначения в Свердловской области составляет свыше 3 млн гектаров. С 2026 года в Свердловской области установлен понижающий коэффициент для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности Свердловской области или собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов, для юридических лиц и граждан, осуществляющих мероприятия по культуртехнической мелиорации.