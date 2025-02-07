Рекорд надёжности. Штанговая машина тагильского механика Степана Козопасова проработала более ста лет без поломок

Тагильский механик-самоучка Степан Ефимович Козопасов (1781–1838 гг.) был учеником другого известного механика Егора Кузнецова — изобретателя знаменитых музыкальных дрожек. Будучи ещё довольно молодым человеком, Козопасов предложил правлению заводов свой «прожект чугунной дороги с канатной тягой для перевозки медной руды с Медного рудника». Предложение Козопасова попало на глаза Демидову, и заводчик отправил изобретателя «ради обучения железному делу» на Сестрорецкий оружейный завод.

Вернувшись через два года в Тагил, Козопасов усовершенствовал «шестерёнчатую машину для разбития тяжелых чугунных штук» французского конструктора Ферри, сократив тем самым количество обслуживающих машину рабочих с 50 до 8 человек. Ещё год спустя Степан Ефимович придумал и построил машину для обточки тяжёлых валов и разработал «метод лужения железа на аглицкий манер, но дешевле». После этого Демидовы отправили рационализатора в Швецию для знакомства с передовыми металлургическими технологиями. В Швеции Степан Козопасов стал свидетелем того, как производится вручную откачка грунтовых вод из шахт, и по приезду на Урал вскоре предложил правлению заводов проект «штанговой водоподъёмной машины», которую предполагалось установить на Меднорудянском медном руднике. Проект был горячо поддержан управляющим технической частью Нижнетагильских заводов Фотием Швецовым, и 5 августа 1827 года первая штанговая машина для откачки воды была запущена.

Механизм штанговой машины состоял из крестовин, вертикальных рычагов и горизонтальных штанг, которые, раскачиваясь, приводили в действие специальные «коромысла», заставляя двигаться два поршня в цилиндрах. Длина штанговой машины составляла больше версты, а передаваемая ею мощность достигала 112 лошадиных сил. Правда, конструкция обладала серьёзным недостатком: она издавала громкие скрипы и стуки, которые были слышны на несколько вёрст окрест. Среди тагильчан — жителей Ключей и Выи — вплоть до начала 1970-х годов в ходу была поговорка: «Ну, заскрипела, как штанговая машина!»

Через год на Меднорудянском руднике вступила в строй вторая машина. За свои изобретения Степан Ефимович Козопасов «со своим семейством и потомками» получил от Демидовых «отпуск от заводов» и был назначен пожизненным смотрителем штанговой машины. Первая штанговая машина проработала без капитального ремонта немногим более ста лет. Вторая машина была остановлена в 1918 году.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»