Спецпроекты

А вы знали? Нижнему Тагилу посвящены 30 наборов открыток и 4000 значков

13.03.2025 10:34
А вы знали? Нижнему Тагилу посвящены 30 наборов открыток и 4000 значков

Многие туристы привыкли считать тагильский поднос или брелок для ключей из змеевика едва ли не единственными сувенирами, которые можно привезти из Нижнего Тагила домой. Но это далеко не так, и было время, когда изготовлением сувенирной продукции занимались все промышленные артели города и крупные предприятия. Настольные светильники, канцелярские приборы, декоративная посуда с символикой города и известными городскими объектами — всё это было доступно туристам, желающим оставить у себя память о нашем городе.

Филокартистам будет небезынтересно узнать, что начиная с 1996 года было выпущено 22 набора сувенирных открыток, посвящённых Нижнему Тагилу. Ещё 8 наборов выпустили ранее, с 1950 по 1987 год. Фалеристы не без удивления узнают, что всего было выпущено около 4000 значков, напрямую связанных с нашим городом, а две трети от этого количества являются довольно редкими из-за лимитированного тиража.

Большой популярностью пользовались ранее и пользуются сейчас настольные сувенирные медали. В ХХ веке в Нижнем Тагиле их было выпущено более двухсот. Большинство из них посвящены юбилейным событиям тагильских предприятий и самого города. Есть настольные медали, которые выпускали школы города, спортивные секции и общественные объединения. Одни можно встретить в сувенирных отделах часто, другие являются редкими и высоко ценятся коллекционерами. 

 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://b.itemimg.com/i/272612827.0.jpg)

Начиная с 1990-х годов большим спросом у гостей города начинают пользоваться книги о Нижнем Тагиле как общего содержания, так и посвящённые истории города, его архитектуре и знаменитым людям. Большой популярностью пользуются книжные серии: «След на земле», «Тагильский вестник», «Боевые машины Уралвагонзавода» и различные фотоальбомы.

И конечно же, продолжает пользоваться спросом сувенирная продукция из поделочного камня: яшмы, малахита, дымчатого хрусталя, аметиста. Всевозможные шкатулки, настольные приборы, наборы руд и минералов для коллекционеров.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»
Copyright
Telegram mstrok.ru
«Они создали надёжные, безотказные системы, без которых полёты в космос были бы невозможны». Первые спутники, Гагарин и одно секретное тагильское предприятие (ВИДЕО)
«Они создали надёжные, безотказные системы, без которых полёты в космос были бы невозможны». Первые спутники, Гагарин и одно секретное тагильское предприятие (ВИДЕО)
12.04.2023 11:56
Намедни. Нижний Тагил, 2000 год
Намедни. Нижний Тагил, 2000 год
12.03.2023 13:00
«С этого места, от Лисьегорских угольных складов, тагильский металл начинал свой путь в Европу». Старый Демидовский тракт 
«С этого места, от Лисьегорских угольных складов, тагильский металл начинал свой путь в Европу». Старый Демидовский тракт 
17.09.2023 13:40
Все материалы из рубрики «Город-лабириНТ»