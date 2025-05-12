«Подстёгивать загнанную лошадь». Врач рассказала о негативных последствиях употребления энергетиков

Сегодня энергетики стали неотъемлемой частью молодёжной культуры и повседневной жизни многих людей. Однако в состав этих напитков входят синтетические компоненты, и их воздействие на организм далеко не безобидно.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, организатор здравоохранения и клинический фармаколог Елена Резник рассказала о последствиях пристрастия к энергетикам.

Основным активным компонентом большинства энергетиков является кофеин — природный стимулятор, широко используемый для повышения бодрости. В дополнение к нему в составе встречаются такие вещества, как таурин, L-карнитин, витамины группы В, гуарана и женьшень, а также значительные дозы сахара или искусственных подсластителей. Именно комбинация этих компонентов создаёт эффект, привлекающий потребителей, особенно молодёжь.

Механизм действия основан на блокировке рецепторов аденозина — вещества, вызывающего усталость и потребность в отдыхе. Кофеин, будучи антагонистом рецепторов аденозина, создаёт иллюзию бодрости, позволяя долго оставаться активным. Однако это лишь маскировка реальной усталости, и организм продолжает работать в условиях, когда ему нужен полноценный отдых. По окончании эффекта возникает сильная усталость и, соответственно, желание повторного употребления энергетика, что провоцирует зависимость.

«После того как энергетики прекращают своё действие потребитель должен выпить очередную дозу либо, соответственно, чувствует истощение. Таким образом, со временем может сформироваться зависимость. Получается, что, употребляя энергетические напитки, мы подстёгиваем, как иногда мы в медицине говорим, загнанную лошадь. И в результате, конечно, какое-то время эта лошадь может передвигаться, функционировать и так далее, но потом истощение различных систем организма может привести к нежелательным последствиям и сказаться на здоровье», — объясняет Елена Резник.

При этом среди возможных последствий со стороны физического здоровья могут быть повышение частоты сердечных сокращений, гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Производители часто не указывают точное содержание всех веществ, что увеличивает риск передозировки и непредсказуемых реакций. Так, чрезмерное употребление может вызвать гастрит, боли и повреждение печени и почек, а наличие синтетических веществ увеличивает риск аллергий и других побочных эффектов.

Также страдает и психоэмоциональное состояние, так как кофеин увеличивает выработку адреналина и норадреналина, вызывая стресс и тревогу. У некоторых наблюдается раздражительность, агрессия и нарушения настроения, особенно это касается подростков. Кроме того, регулярное употребление энергетиков способствует развитию депрессии, тревожных расстройств и увеличивает склонность к другим зависимостям — алкоголю и никотину.

«Поскольку энергетики фактически содержат лекарственные препараты и вещества, входящие в состав биологически активных добавок, необходимо чётко прописывать состав компонентов и их содержание. Это позволит людям самостоятельно посчитать суточную дозу и определить, насколько она безопасна. Такой подход поможет понять, не превышает ли потребляемая доза максимально допустимую концентрацию. Кроме того, на всех лекарствах и даже на биодобавках указывают побочные эффекты, противопоказания и особые инструкции, например о взаимодействии с алкоголем и другими веществами. Поэтому, по-хорошему, у энергетиков должна быть такая же инструкция, где ясно прописан состав, содержание компонентов, их влияние и действие на организм, показания, противопоказания, а также особенности взаимодействия с другими веществами», — отметила врач.

Витамины и кофеин в энергетических напитках, в отличие, например, от содержащихся в свежевыжатых соках и обычном кофе, — продукты искусственного происхождения, и их регулярное употребление может привести к тяжелым последствиям для организма. Они не заменяют полноценный отдых или здоровый образ жизни. Врачи призывают заботиться о своём здоровье, избегать избыточных стимуляторов и внимательно читать состав — только так можно сохранить здоровье и избежать нежелательных последствий.