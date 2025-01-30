«Это не просто аресты и суды, на нас смерти вешают, вот это тяжелее всего». Жена газовщика Александра Алимова, обвиняемого по уголовному делу после взрыва газа в пятиэтажке на Вагонке, уверена в его невиновности

Жена газовщика Александра Алимова, который был задержан после обрушения дома на улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), намерена бороться, чтобы доказать его невиновность. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.

«Мой муж — газовщик, и я горжусь им! Мы держимся, надеюсь, справимся! Конечно, нашу ситуацию никому не пожелаешь. Саша держится, но домашний арест в любом случае — это арест… Я не верю, что он виноват. Я знаю, они все (речь про Алимова и двух его коллег. — Прим. ред.) не виноваты! Я не знаю, что там произошло, но это точно не из-за проверки, после которой прошло больше месяца. Не собираюсь оставлять всё на самотёк, я буду идти до конца, добиваться невиновности мужа. Это не просто аресты и суды, на нас смерти вешают, вот это тяжелее всего», — сказала URA.RU Татьяна Алимова.

Как рассказала тагильчанка URA.RU, ей жалко погибших и пострадавших. За них она тоже переживает. Но подчеркивает, что муж в этом не виноват.

«Он настолько серьёзно относился к работе. Никогда бы не допустил такой трагедии. И даже если люди бы уговаривали его не отключать газ, а его надо отключить, он бы отключил. С ним бы никто не договорился», — считает женщина.

Ранее Татьяна Алимова создала петицию в защиту своего мужа. На момент публикации прошение подписали 5 258 человек.

Напомним, что в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), обвиняются ещё два сотрудника компании «ГАЗЭКС». Так же, как и Александр, они были задержаны после обрушения дома на улице Сибирской, 81. Следствие полагает, что арестованные работники газовой службы не смогли выявить серьёзные неисправности в работе газового оборудования. Однако сотрудники «ГАЗЭКС» настаивают на своей невиновности. 27 января Ленинский суд Екатеринбурга продлил домашний арест до 1 мая 2025 года включительно.