Суд продлил домашний арест троим сотрудникам компании «ГАЗЭКС», обвиняемым по уголовному делу после взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 27 января, Ленинский суд Екатеринбурга продлил домашний арест троим сотрудникам компании «ГАЗЭКС», которые были задержаны после обрушения дома на улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как сообщает пресс-служба суда, мера пресечения была продлена до 1 мая 2025 года включительно.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению части дома на улице Сибирской, 81. Взрыв стал причиной гибели 11 человек. Следствие полагает, что арестованные работники газовой службы не смогли выявить серьёзные неисправности в работе газового оборудования. Однако сотрудники «ГАЗЭКС» настаивают на своей невиновности.