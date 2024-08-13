Петицию тагильчанки в защиту своего мужа газовщика Александра Алимова, обвиняемого по уголовному делу после взрыва газа в пятиэтажке на Вагонке, подписали почти 4 тысячи человек 

Тагильчанка Татьяна Алимова создала петицию в защиту своего мужа газовщика Александра Алимова, который обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На момент публикации прошение подписали почти 4 тысячи человек.

Напомним, после взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 прокуратура и СК России возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После трагических событий пресс-служба компании «ГАЗЭКС» дала официальный комментарий и сообщила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной.

5 августа Следственный комитет задержал газовщика Александра Алимова и ещё двух сотрудников компании «ГАЗЭКС» по уголовному делу после взрыва газа в жилом доме. 7 августа Ленинский районный суд рассмотрел ходатайства следствия о мере пресечения троим газовщикам. Прокуратура и СК просили поместить задержанных под стражу, но в итоге суд отправил всех обвиняемых под домашний арест до 1 октября. Тогда же в прокуратуре заявили, что рассмотрят возможность обжаловать решение суда, но на момент написания заметки получить оперативный комментарий не удалось.

Татьяна Алимова не согласна с обвинениями в адрес мужа и просит подписать петицию в его защиту. Она считает, что её супруга незаконно обвиняют в трагических событиях.

«Все выдвигаемые обвинения не имеют обоснованных фактов: полное отсутствие документов со стороны обвинения? нет ни одного доказательства и улик? не проведена экспертиза и не предоставлено экспертное заключение? нет 100% подтверждения версии, что первоначальной причиной взрыва был бытовой газ, тем более с момента проверки этого дома газовыми службами прошло более месяца (5 недель) и случиться могло всё, что угодно. В СМИ публикуются различные варианты причин трагедии, но разбирательств по каждой причине в частности не проводится. Вышестоящим органам власти в кратчайшие сроки и без разбирательств, с полным отсутствием доказательств, выгодно найти “крайнего” в сложившейся ситуации и закрыть это дело. Они пытаются “повешать” на нашу семью клеймо на всю жизнь — не только необоснованное обвинение, но и смерти людей, в том числе детей», — пишет жена Александра Алимова в петиции (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее известный тагильский адвокат Игорь Устинов прокомментировал задержание трёх сотрудников компании «ГАЗЭКС».

Трагедия в Нижнем Тагиле попала в сетевую энциклопедию Wikipedia*.

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