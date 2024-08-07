Известный тагильский адвокат Игорь Устинов прокомментировал задержание трёх сотрудников компании «ГАЗЭКС» по уголовному делу из-за взрыва газа в микрорайоне Вагонка

В Нижнем Тагиле 5 августа Следственный комитет задержал мастера и двух слесарей компании «ГАЗЭКС» по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня в Ленинском суде Нижнего Тагила решится вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие просит отправить обвиняемых под стражу.

Известный тагильский адвокат Игорь Устинов прокомментировал АН «Между строк» мотивацию силовых структур, а также поделился профессиональным мнением о расследовании уголовного дела после взрыва газа в пятиэтажном доме на Вагонке.

Игорь Устинов

«На сегодняшний день нам с вами и широкой публике неизвестно, чем конкретно доказывается их вина. Может быть, у Следственного комитета есть доказательства, что эти люди отпилили трубу и пустили газ, который потом подожгли. В таком случае заключение под стражу — законное и обоснованное решение. Но если доказательств нет, то, получается, мы видим, что произошла страшная трагедия. Государству надо как-то отреагировать», — говорит Игорь Устинов.

По словам адвоката, с точки зрения государства трагедию рассматривают по количеству жертв. Если жертв очень много, государство реагирует и берёт «в плен» хозяина предприятия, директора и дальше по ниспадающей, до мастера и исполнителя. Если пострадавших относительно немного, то руководство и хозяев предприятия не трогают, а ограничиваются обычными исполнителями (мастерами,слесарями).

«Что касается меры пресечения (заключение под стражу, денежный залог или подписка о невыезде), следователь, прокурор и суд руководствуются двумя основаниями. Первое — это общественно опасное деяние. Что и произошло недавно. Второе — общественная опасность личности, которая представляет собой свойство личности, отражающее способность лица совершить преступление в данный момент и в будущем», — уточняет адвокат.

Рассуждая, Игорь Устинов отметил, что задержанные ранее не судимы, имеют семьи и постоянное место жительства, то есть общественная опасность личности у них крайне низкая (скорее всего, полностью отсутствует). А вот общественная опасность события зашкаливает.

«Я полагаю, что ни у следователей, ни у прокурора, ни у суда другого выхода нет, кроме как отправить их под стражу. Иначе руководство не поймёт более мягкого решения. Спросят: “Простите, а вы на основании чего такое решение приняли?”», — поясняет Игорь Устинов.

Прокомментировал адвокат и тот факт, что проверку газа в доме обвиняемые провели 24 июня 2024 года, а за месяц до даты трагедии газовод мог повредиться умышленно или случайно. Игорь Устинов считает, что за такой срок могло произойти что угодно. Сейчас идёт предварительное расследование, потом будет основное судебное следствие. И не факт, что после расследования останется трое обвиняемых. Может, дело в отношении них будет прекращено, но возможно, суд выйдет на одного обвиняемого или двух.

«Сейчас следствие будет разбираться, есть ли вина задержанных лиц и если есть, то в чём. Я, как адвокат, рассуждая с точки зрения права, считаю, что если есть прямые доказательства того, что они обязаны были сделать проверку, техобслуживание и умышленно этого не сделали, то это одно решение. А если таких доказательств нет, то взятие людей под стражу — достаточно жесткое решение. Это ведь повлияет на их жизнь, на дальнейшую жизнь их семей и детей. Такое решение затронет всех. А если работники всё сделали как положено и какой-то там наркоман или алкоголик провёл какие-то манипуляции с газовым оборудованием, что и привело к трагедии? Сейчас ведь причина неизвестна. Если коротко, то если у СК есть безупречные доказательства вины сотрудников “ГАЗЭКС”, то мера пресечения обоснована, но если у следствия существенных доказательств на сегодняшний день нет, а есть только подозрения в сторону работников, то мера пресечения, на мой взгляд, будет не обоснована», — утверждает адвокат.

Напомним, что после взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 прокуратура и СК России возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После трагических событий пресс-служба компании «ГАЗЭКС» дала официальный комментарий и сообщила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года.