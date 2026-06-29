Тагильчанка спасла трёхлетнего мальчика, который убежал из дома

В минувшую пятницу, 26 июня, в районе дома № 1 на улице Тагилстроевской едва не произошла трагедия. Как рассказала АН «Между строк» жительница ГГМ Лариса, около 21:00 она заметила во дворе гуляющего без присмотра маленького мальчика в одних подгузниках.

«Я смотрю, вокруг никого, а мальчик этот бегает туда-сюда. Увидела мальчишек, сидящих на лавке, спросила у них, чей ребёнок, они ответили, что не знают. Я позвала мальчика, а он давай от меня убегать, хотел шмыгнуть в арку, а там же машины ездят. Схватила его за руку, стала расспрашивать, как зовут, где мама, а он что-то на своём лопочет непонятное», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Лариса позвонила в полицию и стала дожидаться сотрудников на месте. Через 10 минут из соседнего подъезда вышла, как показалось тагильчанке, не совсем трезвая женщина, которая оказалась бабушкой мальчика.

«Она рассказала, что этот мальчик — трёхлетний младший сын её дочери, а сама она ушла в магазин. Потом вернулась и мать мальчика, и начала на меня орать, что она не обязана кодовый замок на двери ставить. Я ей пыталась объяснить, что раз это её ребёнок, то она обязана за ним следить и выполнять обязанности по воспитанию. А потом они вдвоём начали всю вину на мальчика перекладывать, что он такой хитрый, убежал», — говорит Лариса.

Приехавшие сотрудники полиции взяли у Ларисы объяснение и отпустили её домой. Позже выяснилось, что это не первый случай, когда ребёнок самостоятельно выбегает голышом на улицу. По словам соседей, аналогичный инцидент произошёл неделю назад, 22 июня.

«В отношении гражданки, ранее привлекавшейся к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей, была проведена профилактическая работа. Сотрудники ПДН посетили семью по месту жительства. В ходе беседы с матерью ребёнка инспекторы обратили её внимание на необходимость строгого контроля за несовершеннолетним. Особое внимание было уделено мерам предосторожности во избежание самовольного ухода ребёнка из дома. Матери разъяснили правовые последствия повторного нарушения законодательства в сфере защиты прав детей», — заявили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».