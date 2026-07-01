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Свердловские студенты создали уникальную технологию отслеживания здоровья скота

01.07.2026 16:23
Свердловские студенты создали уникальную технологию отслеживания здоровья скота

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) Кирилл Белоцерковец и Глеб Мозгляков создали уникальную интеллектуальную систему отслеживания здоровья и поведения сельскохозяйственных животных на основе алгоритмов компьютерного зрения и нейросетей. 

Свою работу уральцы представили на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», который прошёл в Москве. Проект свердловских студентов, получивший название Fusion AI занял первое место по итогам конкурса. 

«Проект получил самые высокие баллы за технологическую новизну, проработанность бизнес-модели и высокий потенциал для масштабирования в агропромышленном секторе», — рассказали в вузе.

Напомним, в начале этого года в Свердловской области была серьёзная ситуация, связанная с эпидемией пастереллёза у коров. Тогда в ряде муниципалитетов был объявлен строгий карантин, а часть поголовья пришлось ликвидировать. Очаг заболевания обнаружили в середине февраля в Ирбитском муниципальном округе — на ферме агрофирмы «Ирбитская».

По мнению экспертов, проект уральских студентов поможет минимизировать риски возникновения подобных эпидемий.

Фото: 
пресс-служба Минобрнауки РФ
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