«Почему такой бардак?» Жители Старой Гальянки пожаловались на отвратительные дороги, протекающие колонки, свалки и заросли

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка с жалобой на плачевное состояние коммунальной инфраструктуры на Старой Гальянке.

Женщина рассказала, что местные жители уже несколько лет сталкиваются с одними и теми же проблемами. Так, каждый год дожди размывают дороги частного сектора, а обещания администрации города исправить проблему не выполняются.

«Ситуация с дорогой плачевная не только на улице Большой Гальянской, но и на близлежащих. “Тагилдорстрой” по договору должен был грейдировать дороги летом каждый месяц. Обращались, звонили, писали, но так ничего и не было сделано. Из года в год одно и то же — лужи и канавы на всю дорогу. Мало того, уличная колонка бежит. Вытекло много воды, а из “Водоконала-НТ” приехали, посмотрели и просто уехали. И так три раза, а теперь и вовсе на наши заявки не отвечают», — рассказала наша собеседница.

Также многие сталкиваются с проблемой выезда с улицы Большой Гальянской на Уральский проспект через трамвайные пути, которые требуют ремонта. По словам местной жительницы, автомобили регулярно застревают, а она сама в прошлом году стала участницей ДТП на путях, когда в её застрявший автомобиль въехал невнимательный водитель.

Кроме того, как рассказала тагильчанка, опасная ситуация сложилась в переулке между улицей Большой Гальянской и улицей Пришвина, где проезд полностью зарос деревьями и кустарниками.

«Недавний случай: застряли два пожарных автомобиля, когда горел дом на улице Пришвина. Пока они друг друга доставали, сгорел второй дом, и погибла женщина. И они знают, что всё так, но ничего не делают, и до людей им нет никакого дела», — говорит тагильчанка.

Помимо этого, жители жалуются на безответственное отношение со стороны компаний «Газэкс» и «Рифей». По их словам, к уличному крану, который перекрывает газ, нет доступа из-за разросшихся деревьев, а регоператор уже на протяжении месяца не вывозит пожароопасную свалку спиленных деревьев и кустарников, лежащих вблизи частных домов.

«Мусор лежит у домов рядом с мусорными контейнерами, раньше на этом месте стоял большой контейнер под строительные отходы. Контейнер убрали, а мусор нет. Почему такой бардак? Как можно так безответственно относиться к своим обязанностям перед народом и людьми? Когда у нас будет порядок?», — возмущается тагильчанка.