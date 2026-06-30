Нижний Тагил и пригород спасается от паводка

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Интенсивные ливни вызвали дождевые паводки, в зоне подтопления — коллективные сады Монзино, Евстюниха, Горбуново, размыты проезды к сёлам Елизаветинское и Захаровка.

«Ситуацию держу на личном контроле. Провели заседание КЧС, заслушал доклады по гидротехническим сооружениям, сбросу воды и действиям спасательных служб. Ввели режим повышенной готовности. Пункты временного размещения подготовлены, пока необходимости в них нет», — написал глава города в своих соцсетях.

Из садов на Монзино эвакуированы 52 человека, эвакуация продолжается. Спасатели Центра защиты населения также оказывают помощь в муниципальном округе Горноуральский, где сегодня днём введён режим ЧС.

Читатели АН «Между строк» сообщают о затоплении улицы Механизаторов в Горбуново. Там из берегов вышла река Чащиха. ГАИ предупредило о закрытии движение по улице Монтажников. На этом участке есть угроза размыва дорожного полотна. На месте дежурит полиция и экстренные службы. Водителей просят выбирать альтернативные пути движения.