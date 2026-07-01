Владислав Пинаев рассказал о ситуации с паводком в Нижнем Тагиле

На 17:00 30 июня 2026 года, по словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, из садов в Монзино и Горбуново, а также из села Елизаветинское эвакуировано 108 человек, из них 38 детей. В Монзино работают спасатели муниципального Центра защиты населения и отряды МЧС. На Старателе специалисты «Горэнерго-НТ» укрепляют дамбу на реке Руш.

Из-за подъёма уровня воды в реке Кушва затопило дорогу к туберкулёзной больнице. Проезд по ней перекрыт.

На Евстюнихе из коллективных садов людей вывозят на лодках: там вода поднялась из-за сброса воды на реках Баранча и Тагил. В садах на реке Леба в Горбуново эвакуация завершена, уровень воды начал спадать. В городе также наблюдается подтопление в районе парка «Народный». Улица Серова на этом участке перекрыта. В МО Горноуральский продолжает действовать режим ЧС.