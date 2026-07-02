В Нижнем Тагиле перенесли сроки отключения холодной воды на Вагонке и Гальянке

В Нижнем Тагиле перенесли сроки отключения холодной воды, сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ».

Напомним, ранее отключение холодной воды в Дзержинском районе полностью и в Тагилстроевском районе частично было запланировано с 10 по 12 июля.

Сейчас, в связи с экстремальными погодными условиями, остановка Черноисточинского гидроузла переносится на две недели — с 24 по 26 июля. Из-за непрекращающихся сильных дождей грунт размыло, произошло обводнений котлованов и траншей, а также затопление водопроводных камер и колодцев. В связи с этим создаются дополнительные риски для работников — производство земляных работ сопровождается обвалом стен котлованов и траншей.

Кроме того, в пресс-службе «Водоканал-НТ» отметили, что из-за подтоплений многие жители из садовых домов, в которых проживают в летнее время, вернулись в квартиры, из-за чего потребность в бесперебойном водоснабжении выросла.