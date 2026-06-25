В Нижнем Тагиле на Вагонке и Гальянке три дня не будет холодной воды

В нескольких районах Нижнего Тагила на три дня будет отключена холодная вода, сообщает пресс-служба «Водоканала-НТ».

По согласованию с администрацией города, с 6:00 10 июля до 23:59 12 июля планируется остановка Черноисточинского гидроузла (ЧГУ), в связи с чем без холодной воды останутся жители Дзержинского района полностью и Тагилстроевского района частично.

Отключение объясняется необходимостью выполнения ремонтных работ, в том числе в городских сетях водоснабжения. За эти три дня будут проведены замена запорной арматуры на территории ЧГУ, в пяти водопроводных камерах Тагилстроевского района и в четырёх водопроводных камерах и двух колодцах Дзержинского района, а также переврезка одной из двух ниток водопровода диаметром 600 мм в двух камерах на Восточном шоссе.

Обеспечение тагильчан, попавших под отключение, питьевой водой будет производиться согласно их заявкам через управляющие компании.