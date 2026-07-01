Нижний Тагил продолжает бороться с паводком

По информации мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, коллективные сады в районах Монзино, Евстюниха и Горбуново, а также некоторые товарищества в Дзержинском районе остаются подтопленными. За последние сутки из садов эвакуировали 108 человек, включая 35 детей, эвакуация продолжается.

В Висимо-Уткинске затопило улицу Заречную. Дорога в село Елизаветинское оказалась под водой, и сейчас её укрепляют. На Муринских прудах в районе пешеходного моста идут работы по усилению плотины.

Из-за увеличения сброса воды с гидротехнических сооружений (почти до 362 кубометров в секунду) под водой оказалась улица Серова, а мост на улице Красноармейской перекрыт. Берег реки Тагил укрепляют.

По информации ИА «Все новости», смены в лагерях «Уральский огонёк», «Звонкие голоса», «Баранчинские огоньки» и в оздоровительном садике «Лесная сказка» завершились досрочно. Лагеря покинули около 500 детей.