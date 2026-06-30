«Символ великой страны продавали просто ради денег». Неравнодушный тагильчанин сохранил для истории редкий артефакт — «железнодорожный» герб СССР (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила Алексей Лебедев увидел на «Авито» объявление о продаже герба СССР, купил его и отреставрировал.

«Случайно увидел на “Авито” объявление о продаже герба СССР. Он имел довольно неприглядный вид, был покрыт слоем синей, уже выцветшей краски. И возникли какие-то ностальгические чувства — символ великой страны кто-то продаёт просто ради денег. И решил, что надо его купить и отреставрировать, сохранить для истории», — поделился с АН «Между строк» Алексей.

Он рассказывает, что по словам продавца, герб прежде украшал тепловоз, который работал на Смычке. Больше никакой информацией об истории артефакта он не располагает.

Герб сделан из дюралюминия, его размер примерно 25 см в ширину и 30 см в высоту, вес около 3 килограммов. Алексею он обошёлся в 5 тысяч рублей.

«Чтобы привести герб в нормальный вид пришлось его очищать. Сначала обработал специальным составом для снятия краски, потом прокипятил в растворе с лимонной кислотой, потом покрыл бесцветным лаком. Сейчас он выглядит очень красиво, цвет такой благородный, матово-металлический, сохранность хорошая, и надпись “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” видна отчётливо», — рассказывает Алексей.

Отреставрированный герб Советского Союза он прикрепил к фасаду своего дома, рядом с входом.

Герб СССР — литая эмблема, которой украшали советские паровозы и тепловозы. Подобные элементы производились ограниченными партиями и крепились на переднюю часть локомотива или кабины машиниста как символ государственной принадлежности и железнодорожного транспорта Советского Союза.