Бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова обвинили в харассменте и принуждению к половым контактам

Бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила, а ныне руководителя Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге Антона Бутакова обвинили в харассменте, эмоциональном абьюзе и принуждении к половым контактам. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», на действия режиссёра пожаловались несколько его бывших коллег.

Нина (имя изменено. — Прим. ред.) утверждает, что познакомилась с Антоном Бутаковым во время работы над совместным проектом. После расставания выяснила, что режиссёр одновременно состоял в романтической связи как минимум с шестью девушками, многие из которых были младше режиссёра на 13–15 лет. Девушки утверждают, что он скрывал свои связи с другими и настаивал на «серьёзных» и «моногамных» отношениях.

«Он главный режиссёр театра и, видимо, считает, что такое поведение для человека его статуса — это норма. Он понимает, что с ним что-то не так, что он агрессивный, немножко злодей, но идти к психологу не собирается, потому что он весь такой гений. Он так себя и называет, фактически прикрывая своей гениальностью абсолютно аморальное поведение», — рассказала Нина.

Бывшие сотрудницы ЦСД также рассказали, что Антон Бутаков регулярно приставал к молодым коллегам. По их словам, отказ от интимной близости с режиссёром приводил к давлению и буллингу с его стороны. Ещё одна девушка рассказала, что после отказа от внерабочих встреч режиссёр начал её «морально уничтожать». По её словам, одной из форм унижения стали штрафы.

«Он набрасывался на артистов, мог орать, посылать матом и желать кому-то смерти. Я очень его боялась, боялась ему отказать. Когда у него случались отношения с девушками из театра, он начинал их гнобить. Со мной произошло то же самое. Он доводил меня до слёз, стало невыносимо существовать», — заявила Вера (имя изменено. — Прим. ред.).

Ещё одна бывшая сотрудница ЦСД вспоминает, что Антон регулярно «зажимал её во всех углах театра» и неоднократно пытался силой затащить в свой кабинет. После одного из таких случаев у Ольги (имя изменено. — Прим. ред.) на шее остались синяки. Она утверждает, что Бутаков пользовался своим физическим превосходством.

«Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. Я заходила к нему в кабинет с каким-то рабочим вопросом, в эту же секунду закрывалась дверь, и тебя, по сути, нагибали. Я ничего не могла с этим сделать, человек не слышит слова “нет”. В последнее время моей работы это стало больше похоже на изнасилования», — рассказала Ольга.

Пострадавшие говорят, что Бутаков настаивал на сексе без контрацепции, объясняя это тем, что это укрепит их доверие и создаст «особую близость». По словам Нины, режиссёр уверял, что проходил тестирование на ВИЧ, однако не упоминал о сексуальных связях с другими женщинами, которые продолжались параллельно. После разрыва с режиссёром Нина год проходила терапию у психолога.

Алла (имя изменено. — Прим. ред.) тоже работала с Антоном Бутаковым в 2023 году. Она рассказала, что у неё несколько раз был оральный секс с режиссёром. Во время контакта Бутаков не использовал контрацепцию.

«По сути, он сознательно подвергал нас риску заражения инфекциями, включая ЗППП и ВИЧ. Мы считаем, что использование доверия, эмоционального давления и сокрытие сексуальной активности — это форма насилия», — заявили пострадавшие.

Сам Антон Бутаков опроверг обвинения и сказал, что это фейк.

«Сегодня мне сообщили о публикации ложных обвинений в мой адрес. Речь идёт о якобы “договорённостях” и “назначениях ролей” в обмен на личные отношения. Хочу подчеркнуть: это полный вымысел и злонамеренная провокация. Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этой ситуации. Она напрямую связана с человеком или людьми, с которыми театр принял решение расстаться, но которые сохранили обиду. Сейчас это выливается в попытку дискредитации меня и театра. Кроме того, мне начали угрожать публикацией каких-то “переписок”. В эпоху нейросетей подделать любую переписку можно за минуты. Но все мы знаем, что реально доказать подлинность подобных вещей почти невозможно. Я не намерен позволять топтаться на моём имени и на репутации театра. Подобные “новости” — фейк, порождённый злостью и бездарностью отдельных людей. Больше никаких комментариев по этой теме я давать не буду», — написал Антон Бутаков на своей странице во «ВКонтакте».

Он отказался комментировать произошедшее журналисту АН «Между строк» сославшись на этот пост.