На Московском международном кинофестивале состоялся первый показ дебютного фильма бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова 

На Московском международном кинофестивале (18+) состоялась премьера дебютного полнометражного фильма «Бесконечный апрель» (18+), снятого бывшим режиссёром Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антоном Бутаковым. Картина посвящена семейным ценностям, крепкой дружбе и первым шагам в мире взрослых отношений.

«Этот фильм – исследование лично меня и, возможно, попытка заглянуть в собственное будущее. Фильм основан на замечательной пьесе Ярославы Пулинович. Когда я её прочитал, то начал искать в интернете постановки по этой пьесе, и мне показалось, что всё делали её не о том, а я смогу сделать о том. Поэтому сначала появился спектакль в Центре современной драматургии — метаистория про время и человека. Пару лет назад мы показывали этот спектакль в Москве, но единственное не отличие между фильмом и спектаклем в том, что их сделал один режиссер. В остальном эти два моих произведения и физически, и технически очень разные», — поделился с «Афишей МС» Антон Бутаков.

Напомним, ранее Антон Бутаков дал «Афише МС» эксклюзивное интервью, в котором рассказал, почему выбрал для экранизации именно этот материал, поделился своим мнением о значении диплома режиссёра и актёра в наши дни, рассказал о перспективах российской киноиндустрии и о многом другом.