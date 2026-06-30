В Нижнем Тагиле мать-кукушку лишили родительских прав

В Нижнем Тагиле суд лишил родительских прав женщину, которая не обеспечивала надлежащий уход за своей дочерью. Мать неоднократно забирала девочку из больницы, не дожидаясь окончания курса лечения, и не следила за её воспитанием. Она также оставляла ребёнка с незнакомыми людьми. Отец девочки обратился в суд с жалобой на безответственное поведение матери.

По информации пресс-службы судов Свердловской области, из-за высокого риска развития серьёзного заболевания ребёнок нуждался в длительном лечении и наблюдении. Однако мать несколько раз прерывала лечение, забирая дочь из медицинского учреждения до завершения курса, и не поддерживала связь с врачами.

Как выяснилось, родители девочки были в разводе. Ранее суд постановил, что ребёнок должен жить с отцом, а мать обязана выплачивать алименты. Но женщина продолжала забирать дочь и препятствовала общению девочки с отцом. Сама она вела асоциальный образ жизни.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования отца, лишил мать родительских прав и передал ребёнка отцу.