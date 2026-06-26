В Нижнем Тагиле суд отправил под арест предпринимателя, застрелившего своего знакомого на парковке на Ленинградском проспекте

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения местному жителю, застрелившему своего знакомого.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 25 июня на автопарковке на Ленинградском проспекте 56-летний бизнесмен Арсен Саркисян (директор строительной компании «Гранд-Строй», которая находится в стадии банкротства) в ходе ссоры застрелил своего 45-летнего знакомого из охотничьей «Сайги», после чего попытался скрыться. По одной из версий, убийство произошло из-за денег, которые предприниматель хотел «выбить» из должника.

Вечером того же дня мужчина был задержан сотрудниками отдела полиции № 17 и СОБР Росгвардии в одном из сёл под Нижним Тагилом — подозреваемый пытался спрятаться у своих знакомых, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Карабин был изъят. В отношении Арсена было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство следствия и избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — по 24 августа 2026 года.