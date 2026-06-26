СМИ: В Нижнем Тагиле предприниматель застрелил должника

Вечером 25 июня в Нижнем Тагиле, неподалёку от здания Дзержинского районного суда, произошло убийство. По предварительным данным, бизнесмен застрелил своего знакомого. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на несколько независимых источников.

«Предварительно, некий армянин выстрелил из “Сайги” в спину своему знакомому, а потом добил его. Правоохранительные органы задержали подозреваемого по горячим следам», — рассказал один из собеседников издания.

Задержанным оказался 56-летний Арсен С. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, сообщили в Дзержинском районном суде.

По одной из версий, причиной убийства стал конфликт.

«Говорят, потерпевший должен был ему какую-то сумму денег, ничего не возвращал. Оба могут быть связаны с криминальным миром», — отметил источник Е1.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.