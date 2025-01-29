А вы знали? Демидовы владели двумя пристанями на реке Чусовой, чтобы отправлять металл водным путём к рынкам сбыта 

Первой демидовской пристанью на реке Чусовой была пристань в селе Шайтанка (ныне с. Чусовое), возникшее вокруг Старошайтанского завода в 1720–1727 годах. В 1721 году на реке Шайтанке Акинфий Демидов заложил лесопильную мельницу. Реку перегородили плотиной высотой более 10 метров и длиной почти 80 метров, в результате чего при мельнице появился пруд длиной в полтора километра. После пуска лесопилки начали строить пристань и верфь, где должны были собирать речные грузовые суда. В 1727 году возле плотины Акинфий Демидов построил завод, который должен был работать для обслуживания верфи, а при необходимости мог выпускать кричное железо по «казённому заказу». Крицы увозили на перековку за 30 вёрст на Сылвенский завод, а затем везли обратно в Шайтанку, где продукцию уже грузили на барки и отправляли вниз по Чусовой. После смерти Акинфия в 1745 году Старошайтанский завод отошёл его старшему сыну Прокофию, который продал завод вместе с пристанью крупному откупщику Савве Яковлеву (Собакину). Яковлев и его наследники владели заводом и пристанью до закрытия предприятия в 1905 году.

Второй демидовской пристанью на Чусовой стала Курьинская пристань, построенная близ камня Курьинского. В начале XVIII века казной на реке Чусовой были построены первые две пристани: Новоуткинская (около Уткинской слободы), предназначенная для сплава продукции с казённых заводов Екатеринбурга, и Курьинская, ориентированная на сплав по воде продукции Алапаевского и Синячихинского заводов. Однако казённые заводы работали нестабильно, и тогда Акинфий Демидов задумал воспользоваться простаивающей Курьинской пристанью. Подключив «административный ресурс» в столице, Акинфий «бил челом государю позволить ему ведать сею пристанью до поры». Челобитье рассмотрели, минуя долгий ящик, и приехавший на Урал в 1728 году де Геннин привёз распоряжение «оставить пристань у Курьинского камня за Демидовым, а самого обязать в три года построить для казённых заводов новую».

Главным условием передачи Курьинской пристани было «неделимость заведённого хозяйства»: в случае раздела заводов между наследниками, пристань надлежало вернуть казне. Когда в 1745 году Акинфий умер, разделив в своём завещании своё хозяйство между детьми, Курьинскую пристань у Демидовых отобрали, не дожидаясь решения Сената о переделе наследства.

В начале 1770-х годов начала действовать Усть-Уткинская пристань.

Она стала конечным звеном в производственной цепи демидовских заводов: Выйского медеплавильного, Нижнетагильского железоделательного, Черноисточинского и Висимо-Уткинского передельных. В самом начале строительства пристани в Усть-Утке Демидовы столкнулись с острой нехваткой трудовых ресурсов. Выход был найден: Никита Акинфиевич купил у барона Строганова деревню Большие Галашки, основал ещё два села — Малые и Средние Галашки и заселил их крепостными, купленными в различных губерниях России. В Усть-Утке были «заведены» пристань, верфь для постройки судов, плотина и пруд на речке Межевая Утка, «устроены» дамба и шлюзы.

П. Веденецкий. Вид на Усть-Уткинскую пристань (1835 г. / общ. достояние)

Пруд и плотинное хозяйство были важной частью уральских речных пристаней того времени. Дело в том, что отправлять тяжелогружёные «железные караваны» можно было только весной по большой воде. Но далеко не каждый год на Урале местные реки становились судоходными. Тогда в маловодье для проводки караванов заводчики пользовались «доливкой»: выпускали из заводских прудов воду в Чусовую. Этот способ позволял поднять уровень воды в реке до пяти аршин (3,5 метра). Последний демидовский караван отправился с Усть-Уткинской пристани в 1915 году. Правда, везли на барках не чугун или сортовое железо, а оборудование с закрытых демидовских заводов, проданное каким-то пермским купцам по сходной цене.