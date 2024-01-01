Тагильские новогодние намедни. Часть 1. 1910–1956 годы 

В этом выпуске нашей рубрики «Намедни» мы подобрали материалы о том, что происходило в Нижнем Тагиле в новогодние и рождественские праздники в разные годы. В подборке использованы как материалы средств массовой информации, так и воспоминания очевидцев.

1910 год

Во втором декабрьском номере газета «Пермские губернские ведомости» опубликовала заметку Владимира Верхоланцева, преподавателя частной женской гимназии госпожи Зиновьевой, о его впечатлениях после поездки на Нижнетагильский завод.

«Уже не первый год местные мещане и купцы при содействии земских чиновников Нижне-Тагильска в канун Нового года заливают каток на площади у ж/д вокзала. Вечерами на каток приходят обыватели всех сословий, чтобы с пользой для здоровья провести свободное время. Каток освещается по периметру газовыми и керосиновыми фонарями, тут же дежурит околоточный, а несколько извозчиков в любой момент готовы отвезти тех, кто сильно замёрз, домой. На катке полно лотошников, которые предлагают квас, горячий сбитень, калачи и пряники, леденцы и засахаренные орехи. По выходным играет оркестр. Можно погреться в самом вокзале. Здесь есть аж два буфета, где вам предложат уху из речных рыб, сытную кашу с запечённой осетриной и сёмгу; можно выпить чашку чаю или кофе, угостить себя настойкой. Внутри вокзала круглые сутки работают фельдшер и телеграф...» — говорится в заметке.

1912 год

Екатеринбургская газета «Уральская жизнь» 28 декабря сообщала: «Самую высокую ель в уезде нарядили в земском училище Нижнетагильского завода. Высота дерева составляет 15 ½ аршин. Ель установлена в Земском саду при учебно-показательных мастерских училища и украшена фигурами, изготовленными руками самих учащихся. Ещё одна ель появилась на площади перед Выйским заводом. Зелёную красавицу высотой 12 аршин привезли накануне из-под Усть-Утки. Все затраты на доставку ели взяло на себя волостное правление».

1915 год

20 декабря члены родительского комитета нижнетагильской женской Анатольской гимназии отправили письмо пермскому губернатору Михаилу Александровичу Лозина-Лозинскому с просьбой «не подвергать выселению мещанина Пауля Мецгера, который несколько лет подряд безвозмездно поставлял к новогодним и рождественским праздникам, проводимым в гимназии, пирожных и сладкой выпечки на 500 рублей». Просьба заканчивалась словами: «Недопустимо оставить учащихся без угощений в самые светлые и долгожданные праздники года». Ответа на письмо не последовало. По февральскому 1915 года указу царя Николая II все немцы подлежали выселению за черту российских городов и заводских посёлков, а их недвижимость или земельные угодья подлежали конфискации в пользу казны. В Нижне-Тагильске первой жертвой указа стал кондитер Пауль Мецгер, человек бесконечно добродушный и совершенно аполитичный. Купцы, общественники и даже тагильское духовенство не раз ходатайствовали перед властями, прося не подвергать Мецгера репрессиям, но Пауль Леонтьевич был вынужден продать свой бизнес и со всем семейством уехать из Тагила.

1918 год

28 декабря комендант Нижнетагильского завода Карел Штичка докладывал в штаб армии, что на предстоящие новогодние и рождественские праздники «в посёлке под страхом ареста запрещены любые массовые собрания и гуляния, службы в храмах, приостановлена торговля вином и пивом, усилены патрули на улицах и на заводах».

5 января 1919-го сменивший его на этом посту подпоручик Василий Зотов разрешил «отмечать Рождество и другие православные праздники, не нарушая при этом общественного порядка».

1921 год

24 декабря Нижнетагильский городской комитет комсомола постановил: «Первичным районным и заводским ячейкам КСМ 29 и 30 декабря с.г. провести торжественные линейки в детских домах и школах Н. Тагила и вручить подарки лучшим воспитанникам и ученикам от имени ГК КСМ».

28 декабря исполком Нижнетагильского совета народных депутатов отчитался о выполнении поручения жителей Выи по обеспечению дровами и углём семей, оставшихся без кормильца, и заслушал сообщение депутатов от ВЖР (Высокогорский железный рудник) о выдаче продуктов и материальной помощи многодетным семьям работников рудника. В завершении заседания перед депутатами городского совета и делегатами от тагильских предприятий и учреждений выступил председатель Уральского облисполкома Даниил Егорович Сулимов, который поздравил всех с наступающим Новым годом и пообещал существенное улучшение уровня жизни уже весной-летом следующего года.

1925 год

28 декабря тагильские комсомольцы вновь прогремели на всю Уральскую область. Газеты «На смену!», «Уральский физкультурник» и «Сабан эм чукеч» (тат. «Плуг и молот») опубликовали на своих страницах репортаж о тагильских комсомольцах, устроивших 24–27 декабря агитпробег на лыжах по малым населённым пунктам тагильского округа: «Семеро комсомольских активистов — молодых рабочих провели лыжный агитпробег по сёлам Тагильского округа. Они посетили сёла

Реши, Петрокаменское, Черемшанка, Бродово, Мокроусское и Мурзинка, где провели встречи со школьниками и учащимися курсов ликвидации безграмотности. В селе Петрокаменское тагильские лыжники провели антирелигиозную лекцию и передали в сельсовет книги, брошюры и листовки, разъясняющие вред пьянства и самогоноварения».

С 1929 года встречи Нового года и рождественские празднования попали в опалу: развёрнутая в стране антирелигиозная кампания лишила новогодние праздники общественного статуса. Новый год перестал существовать как праздник. Продолжалось это почти четыре года.

11 ноября 1932 года ЦИК СССР издал постановление № 53 о введении с 1 января 1933 года зимних школьных каникул, продолжительность которых составляла 15 дней. Чем занять детей в эти две недели, никто не знал: педагоги не имели соответствующих методических материалов, а родители с 1 января выходили на работу. Поэтому было решено вернуть празднование Нового года сначала для дошколят и учащихся школ, затем для студентов училищ, техникумов и вузов и, наконец, для взрослых.

1934 год

20 декабря городской совет народных депутатов единогласно принял постановление, которым обязывал торгующие организации Нижнего Тагила «обеспечить в полном объёме гостинцами и сладкими подарками все утренники в школах, дошкольных учреждениях и клубах города». Через два дня исполком совета и городское управление НКВД официально предостерегли руководство школ и детских клубов от взимания какой-либо платы с родителей «на проведение новогодних и каникулярных мероприятий для детей и школьников».

В те же дни городская газета «Тагильский рабочий» и многотиражки ВЖР, НТМЗ и УВС начали публиковать объявления о предстоящих новогодних мероприятиях. В них тагильчанам предлагали заказать доставку на дом продуктов и готовых блюд к праздничному столу или «встретить Новый год в весёлой шумной компании» в ресторане «Северный Урал» или в клубе железнодорожников им. Горького.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/15/IMG218.JPG)

1935 год

28 декабря многотиражка Высокогорского рудоуправления «Голос горняка» извещала: «Только для работников ВРУ! Отдел рабочего снабжения информирует, что в продаже появились ёлочки размером 1 м, 1 м 20 см и 1 м 50 см. 30% стоимости оплачивает профсоюз».

Праздновать наступление Нового года уже разрешили, но торговля ёлками была разрешена только ОРСам (отделам рабочего снабжения).

29 декабря спортивная секция при горисполкоме отчиталась о том, что в городском саду (ныне — ПКиО им. Бондина) залит каток и проложена лыжня общей протяжённостью 2 километра. В тот же день директор городского треста столовых заверил народных депутатов, что с 31 декабря по 2 января включительно в городском саду будут работать не менее семи точек выносной торговли. В этих точках тагильчане смогут купить сдобу, сладкую выпечку, согреться горячим чаем.

1937 год

21 декабря в Нижнем Тагиле началась продажа порубочных билетов (разрешений) на сруб ёлок в окрестностях города, на специально отведённых участках. Для жителей Вагонстроя был отведён район Валегиного бора; для проживающих в Ленинском районе участки для рубки ёлок были нарезаны возле села Горбуново и в районе Черемшанки; строители НТМЗ обеспечивались ёлками централизованно, согласно поданным ранее коллективным заявкам.

23 декабря «Уральский рабочий» опубликовал заметку следующего содержания: «Свердловский филиал треста ВМСПК (Всероссийский металлический союз промысловой кооперации) отправил в торговую сеть Нижнего Тагила первую партию ёлочных игрушек, новогодних костюмов и масок, всего на сумму 1500 рублей. Тагильчане смогут украсить свои дома бумажными гирляндами, вереницами флажков, игрушками из ватина со вставками из фаянса и папье-маше».

1939 год

17 декабря в Нижнем Тагиле поступили в розничную продажу первые ёлочные игрушки местного производства. Игрушки из картона, ватина и стекла изготавливались в городе тремя артелями: «Пролетарий», «Металлист» и «Имени 3-й пятилетки», а артель «Пролетарий» освоила ещё и выпуск электрических гирлянд.

20 декабря газета «Тагильский рабочий» опубликовала объявление о новогодних представлениях для детей и подростков в городском цирке в дни школьных каникул.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/15/1935%2043%20ОБ_2Gol5Qj.JPG)

Также сообщалось о поступлении в торговые точки и предприятия общепита Нижнего Тагила широкого ассортимента цитрусовых: лимонов, апельсинов, мандаринов. Экзотические фрукты продавались поштучно. Например, цена одной мандаринки составляла 50 копеек в магазинах и 60 копеек в столовых и кафе города.

1940 год

Выпуск «Тагильского рабочего» от 29 декабря как никогда ранее был наполнен информацией о предстоящей встрече Нового года в городе. Газета сообщала о трудовых победах предприятий и учреждений Нижнего Тагила, рассказывала о предпраздничных мероприятиях в детских садах и школах, публиковала объявления новогодней тематики. В частности, писалось о том, что активисты спортобщества «Медик» в ночь с 31 декабря на 1 января проведут «ночной лыжный поход, посвящённый Новому году, в полной военной выкладке. Поход проводится по маршруту Нижний Тагил — сан. Антоновский — ст. Монзино — Нижний Тагил».

Заведующий городским радиоузлом Семён Гутсон рассказал, что в предновогодние дни было установлено более тысячи новых радиоточек в домах и квартирах Сталинского района, Малой Кушвы, Гальянки. Отмечалось, что за 1940 год в посёлке Вагонстроя заработало 1004 радиоточки, в том числе 250 в посёлке ТЭЦ.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/16/РАДИО.JPG)

Нижнетагильский цирк приглашал горожан на костюмированные цирковые представления с 1 по 10 января 1941 года. Кроме выступления цирковой труппы, в программе представлений значились игры и конкурсы, а также концерт самодеятельных коллективов города. Цена билетов составляла 1 рубль для детей и 2 рубля для взрослых.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/16/IMG214.JPG)

1941 год

25 декабря увидело свет постановление исполкома Нижнетагильского городского совета № 1915 «О проведении новогодних ёлок». Постановление обязало педсостав школ города провести в школах и детских садах новогодние утренники и линейки, предоставить детям подарки, а милиции обеспечить на этих мероприятиях порядок. Тем же постановлением было выделено 2000 рублей на установку и оформление общегородской ёлки.

31 декабря в 20:00 в сквере Красной Армии, напротив здания горкома ВКП(б), на улице Карла Маркса состоялось открытие первой в советский период городской ёлки. 12-метровое дерево было украшено самодельными игрушками из фанеры и папье-маше, раскрашенными вручную пионерами школ Сталинского (Ленинского — прим. авт.) района; до часа ночи играл духовой оркестр, а до самого рассвета у ёлки дежурил Дед Мороз. Световая иллюминация отсутствовала — в городе был введён режим светомаскировки. 31 декабря и 1 января возле ёлки работали несколько ларьков, где торговали леденцами на палочке и новогодними игрушками.

В 1942–1945 годах общегородская ёлка устанавливалась в городском парке (ПКиО им. Бондина). Там же заливали каток и устанавливали киоски выносной торговли. В новогоднюю ночь у ёлки дежурил наряд милиции в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, волка и зайцев. В годы войны общественные ёлки стали появляться на Вагонке и Тагилстрое. После Великой Отечественной ёлки начали устанавливать и в отдельных жилых и промышленных районах: на Красном Камне, Гальянке, Вые, в 9-м посёлке, Валегином бору, Красном бору, Кирпичном посёлке, на Малой Кушве, в санаториях Руш и Антоновском.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов новогодние праздники стремительно «помолодели»: в прессе стало больше внимания уделяться мероприятиям для детсадовцев, учащихся школ и училищ. Уже со второй недели декабря городская газета и многотиражки начинали публиковать материалы о том, что ожидает детей и подростков во время новогодних каникул, а городские власти придумывали всё новые и новые формы организации детского досуга.

1950 год

10 декабря на расширенном заседании горисполкома были определены предприятия-шефы для детских дошкольных учреждений, школ и детских квартальных клубов города. Профсоюзным комитетам заводов было предложено до 25 декабря отчитаться о мероприятиях, которые будут предложены детям в дни школьных каникул. Особое внимание, говорилось в постановлении исполкома, следует уделить организации утренников в детских садах и школах.

Новогодний утренник в детском саду № 20 (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2020/12/16/АЛЬБОМ%20ЗАВОДА3.JPG)

1952 год

Традиция устроения общегородских ёлок возродилась в 1952 году, после введения в строй ДК металлургов. Тогда главную ёлку города было решено устанавливать на площади перед Дворцом культуры НТМЗ. Все расходы на доставку и установку ёлки и на строительство снежного городка возлагались на профкомы тагильских предприятий и организаций.

1956 год

15 декабря предприятия Нижнетагильского треста столовых начали предлагать горожанам свои услуги по проведению новогодних вечеров. Также точки общепита предлагали оформить заказ на доставку праздничных обедов к новогоднему столу и широкий ассортимент продуктов и полуфабрикатов: тесто, мясной фарш, разделанную свежую и слабосолёную рыбу.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/17/1956%201.JPG)

В тот же день городская контора связи объявила о начале приёма новогодних поздравительных телеграмм с вручением их адресату 31 декабря и 1 января во всех почтовых отделениях Нижнего Тагила. Подать такую телеграмму можно было до 30 декабря.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/17/1956.JPG)

Продолжение следует…



(с) 2024. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных газет, а также коллекции Нижнетагильского городского исторического архива