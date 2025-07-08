Жительница посёлка Уралец перевела мошенникам 500 тысяч рублей, поверив в необходимость замены электросчётчика

Жительница посёлка Уралец лишилась более 500 тысяч рублей, поверив в необходимость замены счётчика электроэнергии, сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Женщине на мессенджер позвонил мужчина, представившийся сотрудником компании по обслуживанию электросетей. Он сообщил, что в ближайшее время планируется замена счётчиков, и для оформления заявки нужно назвать код из СМС, что она и сделала. Вскоре последовал новый звонок. Звонивший представился сотрудником Центрального банка. Он сообщил, что, передав СМС-код, женщина якобы подписала электронную доверенность, с помощью которой неизвестный за границей может получить доступ ко всем её сбережениям. Единственный способ сохранить деньги — немедленно перевести их на «безопасный счёт».

«Женщина, испугавшись за сохранность накоплений, вошла в своё мобильное банковское приложение и перевела всю доступную сумму на номер, продиктованный “специалистом”. После перевода средств “представитель банка” пообещал, что позже с ней свяжутся для возврата средств, однако больше на связь он не выходил. Лишь после звонка в официальный колл-центр банка потерпевшая узнала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — отметили в МУ МВД России по Нижнему Тагилу.

В полиции напоминают, что ни одна государственная или коммерческая организация не требует коды из СМС для регистрации заявок или технических процедур, а Центральный банк не связывается с гражданами по вопросам «безопасных переводов».