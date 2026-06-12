Загадочная гибель группы Дятлова, версии. Часть 1

Недавно родные туристов группы Игоря Дятлова, погибшей в далёком 1959 году, потребовали возобновить расследование трагедии. Близкие участников экспедиции намерены добиться нового уголовного дела, поскольку у них возникли вопросы к тому, как было проведено расследование 67 лет назад.

В начале 1959 года группа из девяти туристов спортклуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе.

Поход приписанной к спортклубу УПИ группы туристов под руководством Игоря Дятлова был посвящён XXI съезду КПСС. За 18 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к III категории сложности, которая по классификации спортивных турпоходов в 1950-е годы, считалась наивысшей. Проект похода и его маршрут получили одобрение Городской маршрутной комиссии при Свердловском комитете по физической культуре и спорту.

В состав группы изначально было включено 14 человек, однако в процессе подготовки к походу четверо из них от участия в мероприятии отказались. Ещё один участник — Юрий Юдин — уже на маршруте заболел и 28 января покинул группу. Одно время в ряде СМИ муссировались слухи, что в походе мог принять участие и будущий президент страны Б. Н. Ельцин, который тоже увлекался туризмом. Якобы он тоже собирался пойти на гору Отортен, чтобы повысить свою личную квалификацию, но отказался потому, что команда по волейболу Молотовской (Пермской) области, которую он тренировал, была допущена до зональных соревнований на первенство РСФСР, и ему нужно было быть с командой. На самом деле, Борис Николаевич не подавал заявку на участие в походе Дятлова. Сразу по окончании УПИ в 1956 году он женился, а через год в семье Ельциных родилась дочь Елена, и молодой прораб треста «Южгорстрой» был вынужден «завязать» со спортом.

Борис Ельцин с дочерью Еленой (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://news.store.rambler.ru/img/648a270a9338dd7c113b711c96f5107c?img-format=avif&img-1-resize=height:565,fit:max&img-2-filter=sharpen)

Всего в поход отправились 10 человек: Игорь Дятлов, руководитель похода, студент 5-го курса РТФ (радиотехнического факультета) УПИ; Юрий Дорошенко, студент 4-го курса РТФ УПИ; Людмила Дубинина, студентка 4-го курса строительного факультета УПИ; Семён Золотарёв, инструктор Коуровской турбазы, выпускник Института физической культуры Белорусской ССР; Александр Колеватов, студент 4-го курса физтеха УПИ; Зинаида Колмогорова, студентка 5-го курса РТФ УПИ.

Ю. Дорошенко, Л. Дубинина, И. Дятлов, А. Колеватов, З. Колмогорова

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/i?id=508fcc62a8ba61c79825758f49a45d4b_l-4553150-images-thumbs&n=13)

А также Георгий Кривонищенко, прораб стройтреста при секретном комбинате № 817 в Челябинске-40; Рустем Слободин, инженер закрытого «п/я 10» (СвердНИИХИММАШ); Николай Тибо́-Бриньо́ль, инженер и Юрий Юдин, студент 4-го курса инженерно-экономического факультета УПИ. Квалификация членов группы и её руководителя по действовавшим на 1959 год нормам позволяла группе идти в лыжный поход III категории трудности, а члены спортклуба УПИ характеризовали участников похода как людей смелых, отважных и опытных.

Г. Кривонищенко, Р. Слободин, Н. Тибо́-Бриньо́ль, С. Золотарёв, Ю. Юдин

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/i?id=508fcc62a8ba61c79825758f49a45d4b_l-4553150-images-thumbs&n=13)

Личность руководителя группы туристов ни у кого не вызывала сомнений. Игорь Алексеевич Дятлов родился 13 января 1936 года в Первоуральске в семье рабочих. Учился в первоуральской средней школе № 12, которую окончил в 1954 году с серебряной медалью. В школе увлекался радиотехникой, что и предопределило в дальнейшем выбор им учебного заведения и специальности — радиотехнического факультета УПИ. Туризмом Игорь увлёкся на первом курсе института. На молодого человека быстро обратили внимание опытные туристы после того, как Дятлов познакомил товарищей со своим изобретением — походной, складной подвесной печкой. Печка прошла «ходовые испытания» в нескольких походах и заслужила самые высокие отзывы. Параллельно с туризмом Игорь занимался и другими видами спорта — гири, штанга, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика. Почти все знакомые отмечали его хорошую физическую подготовку и выносливость.

Игорь Дятлов – участник похода на Приполярный Урал в 1958 г.

(фото Петра Бартоломей, 01.1958 г. / CC BY-SA 2.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.flickr.com/photos/195106135@N04/51906749096/)

В 1956 году он вошёл в состав сборной Свердловской области по спортивному туризму и в её составе осуществил поход высшей категории сложности по Восточному Саяну. А в 1958 году принял участие в экспедиции на Приполярный Урал.

Маршрут, выбранный Игорем Дятловым, в спорткомитете Свердловска не считали сверхсложным. Городская маршрутная комиссия поначалу присвоила ему II категорию сложности. Однако, узнав о том, что туристы хотят посвятить поход предстоящему XXI съезду КПСС и пройти весь маршрут синхронно с днями проведения партийного форума, с 27 января по 8 февраля, в спорткомитете решили повысить категорию маршрута. Подготовку к походу все члены команды проводили самостоятельно, полагаясь на свой опыт. Профком УПИ, который обычно материально поддерживал подобные спортивные мероприятия, на этот раз достаточной помощи туристам не оказал. Тем не менее, члены команды отнеслись к подготовке со всей ответственностью — почти все они имели опыт туристических походов, в том числе и в зимнее время.

23 января группа Игоря Дятлова выехала из Свердловска в Серов на поезде. Оттуда на поезде туристы добрались до Ивделя, а от Ивделя на автобусе отправились в посёлок Вижай, где заночевали в местной гостинице и утром 26 января поехали на попутке к месту старта похода — в посёлок лесозаготовителей, который находился в 41-м лесном квартале Ивдельского леспромхоза. Здесь, 27 января, туристы «встали на лыжи» и отправились на основную часть маршрута.

Выход группы на основную часть маршрута (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://images.steamusercontent.com/ugc/2306470076733130763/83BAE4CBD1E60511FECE18868F5C4E39D73BFF3C/)

По плану группа должна была достигнуть конечной точки маршрута — горы Ойка-Чакур — 8 февраля, в день закрытия XXI съезда, и не позднее 12 февраля отправить телеграмму из посёлка Вижай о том, что поход завершён и группа возвращается домой. Но 28 января у Юрия Юдина обострился ревмокардит, воспалился седалищный нерв. Он понял, что идти дальше с тяжёлым рюкзаком он не сможет. Группа достигла посёлка Северный (бывший лагпункт в системе Ивдельлага). Юдину оказали первую помощь, и он отправился назад, в посёлок лесозаготовителей, откуда его на подводе доставили в Вижай.

Позднее Юрий Ефимович вспоминал, что был очень расстроен тем, что ему пришлось сойти с трассы. По его словам, за группу он не переживал: «Я ходил в поход с Дятловым в августе 1958 года, где Игорь показал себя как опытный турист и руководитель».

Юрий Юдин (фото неизв. автора, 1959 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://images.steamusercontent.com/ugc/2306470076733125405/667626F39A54A141300402CE168B82378488979E/)

Дальнейшие действия группы известны из дневников её участников. 29 и 30 января туристы двигались по санно-оленьим тропам манси вдоль рек Лозьвы и Ауспии, и 31 января вышли к горе Холатчахль. Они сразу попытались подняться по её склону, но из-за позднего времени и сильного ветра были вынуждены спуститься снова в долину Ауспии и там заночевать. На следующий день, 1 февраля, оборудовав в долине Ауспии лабаз, группа вновь поднялась на склон горы Холатчахль, где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала (ныне перевал носит имя Игоря Дятлова).

12 февраля группа должна была вернуться в посёлок Вижай и послать телеграмму в спортклуб УПИ, а 15 или 16 февраля приехать в Свердловск. Первыми забеспокоились родители и родственники туристов. В ночь с 16 на 17 февраля им удалось связаться с Вижаем по телефону, и тогда выяснилось, что ребята с маршрута не вернулись.

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Матвеева А. А. «Перевал Дятлова» (журнальный вариант) , журнал «Урал», 2000 – 2001 гг.

— Буянов Е. В., Слобцов Б. Е. «Тайна гибели группы Дятлова», журнал «Уральский Следопыт» №1 2009 г.

— Архипов О. Н. «Судмедэксперты в Деле группы Дятлова», Тюмень, изд. «Истина», 2000 г.

— Варсегов Н., Варсегова Н. «Единственный выживший на перевале Дятлова». газ. «Комсомольская правда» от 17.10. 2012 г.