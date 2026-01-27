В Нижнем Тагиле вынесли приговор убийце 11-летней Любы, пропавшей 18 лет назад

Сегодня, 27 января, в Пригородном районном суде Свердловской области вынесли приговор 63-летнему Сергею Березовичу, обвиняемому в убийстве 11-летней Любы Поповой, пропавшей почти 19 лет назад в селе Николо-Павловское.

Как установил суд, в мае 2007 года обвиняемый вместе с девочкой на своей «Волге» уехал в безлюдное место, где поссорился с ней. Когда Люба попыталась выйти из автомобиля, Березович её задушил. Чтобы избавиться от тела, он вывез его в лесополосу, предварительно подготовив две канистры с бензином и лист железа, на который положил тело убитой и сжигал на протяжении 2-3 часов. Несожжённые останки трупа девочки Березович привёз к себе домой и дожигал в банной печи ещё около 4-5 часов, разбивая кости кочергой. Прах он развеял у реки Чусовой. На момент трагических событий дочери самого Сергея было 18 лет.

«Честно говоря, я и не знала ничего, потому что в 2007 году я была подростком. Сейчас отец для меня умер. Его не существует больше в моей жизни», — рассказала E1 дочь Березовича.

В том же году Сергей получил условный срок за развращение Любы, однако о его причастности к исчезновению девочки никто не подозревал. По словам односельчан, Люба была жизнерадостным ребёнком, но с особенностями — практически ни с кем не общалась, была всегда в себе, имела проблемы с речью и плохо училась, сообщает Е1. После её пропажи было возбуждено уголовное дело о похищении, но ходили слухи, что её забрали цыгане.

«Говорили, что цыгане её забрали либо мама продала куда-то. Неблагополучная у них семья. Она росла без отца, Вера одна её воспитывала, всё время била. Никому не нужная была девочка, жила сама по себе, можно сказать. Всё время одна по улицам бегала», — рассказала соседка семьи.

Сам Березович через 7 лет продал свой дом в селе и уехал вместе с семьёй в Краснодарский край. На скамье подсудимых он оказался только в 2023 году, но за другое преступление — развратные действия в отношении другой школьницы. После он уже сам сознался в убийстве школьницы, произошедшем много лет назад, однако надеялся избежать наказания за совершение преступления из-за давности лет. Доказать причастность Сергея Березовича к убийству Любы удалось не только по признательным показаниям убийцы, но и по её ДНК, найденной на чехлах от сидений автомобиля, который обвиняемый за эти годы так и не продал.

В суде обвиняемый свою вину полностью признал и извинился перед старшим братом девочки Алексеем. Мама Любы не дожила до суда над убийцей её дочери несколько лет. Алексей извинения принял и не стал требовать моральную компенсацию за нанесённый ущерб.

Учитывая все обстоятельства дела, Пригородный районный суд признал Сергея Березовича виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, однако по совокупности приговоров и за другие преступления окончательный срок составил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Ныне уже осуждённый по имени Сергей и ранее был не в ладах с законом. В так называемые "нулевые" он получил судимость за совершение развратных действий в отношении малолетней. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы. Мужчина, перебравшись в другой регион, на путь исправления не встал и вновь пошёл на преступление против половой неприкосновенности уже другой малолетней. В 2023 году суд приговорил его к длительному реальному лишению свободы. Состоявшимся сегодня приговором мера ответственности этого "лиходея" ещё более отягощена. С большой долей вероятности можно сказать, что значительную часть финала своей жизни этот субъект проведёт за колючей проволокой», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.