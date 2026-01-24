История уральского рока. Часть 1

«Город-Лабиринт» уже рассказывал историю тагильского рока, которая вызвала у наших читателей множество позитивных откликов. И вот, настало время продолжить тему рок-музыки и обратиться к одной из самых ярких страниц истории уральского рока — Свердловскому рок-клубу, которому 15 марта исполняется 40 лет.

Свердловский рок-клуб представлял собой организацию, объединившую под своей вывеской десятки молодых, талантливых, самобытных уральских музыкантов, поэтов, композиторов из Свердловска, Новоуральска, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других городов и посёлков. Но рок-клуб появился не на пустом месте. К моменту его создания в регионе уже были десятки вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), рок-групп и профессиональных эстрадных музыкантов.

Зарождался уральский рок в дворовых беседках в 1960-е годы, где вечерами, после работы или занятий в институте, собирались молодые люди с гитарами и за разговорами и пением коротали своё свободное время. Если погода портилась, вся компания перемещалась из беседки к кому-нибудь в квартиру, а иногда просто в подъезд, и посиделки продолжались уже в тепле, иногда под горячий чай или под что-нибудь горячительное. Пели, как правило, песни Высоцкого, Городницкого, Визбора, Красновского, а также Билла Хейли (Bill Haley), Карла Перкинса (Carl Perkins) и конечно же «Битлз» (The Beatles).

Надо сказать, что поп-музыка вообще и рок-н-ролл в частности весьма рано появились на Урале. Как и почему — загадка. Одно время по Свердловску ходила легенда, что «виноват» в этом был «и примкнувший к ним Шепилов». Дело в том, что Дмитрий Трофимович Шепилов, более 10 лет (с 1946 по 1957 годы) возглавлявший отдел пропаганды и агитации ЦК, был настоящим меломаном и коллекционировал грампластинки зарубежных исполнителей. Когда в 1957 году его отправили в «ссылку» в город Фрунзе, при пересадке в Свердловске на другой поезд он оставил на перроне чемодан, набитый американскими, английскими, французскими пластинками. Служащий вокзала, нашедший чемодан, обогатился, а пластинки разошлись по фарцовщикам, а затем и по всему городу и области. Впрочем, это всего лишь легенда.

Первая рок-поп-группа появилась в Свердловске в 1959 году на физико-техническом факультете УПИ. Основателем и художественным руководителем коллектива был учащийся физтеха Виктор Онучин, прекрасно игравший на фортепиано. В составе ансамбля не было гитар, зато была солидная брасс-секция: два саксофона, две трубы и тромбон, а также контрабас и ударные. Ансамбль, названный просто и без затей «Физтехи», на институтских концертах исполнял официально утверждённый репертуар: популярные джазовые шлягеры типа «Серенады Солнечной долины», но на танцах музыканты играли и эстрадную музыку, в том числе и первые рок-н-роллы. «Физтехи» просуществовали около двух лет: в 1962-м Виктор Онучин окончил институт, и группа распалась, став легендой УПИ. Магнитофонных записей с концертов «Физтехи» после себя не оставили (во всяком случае, в свободном доступе их нет).

В 1973 году студент физтеха Николай Зайцев узнал об ансамбле Онучина и решил возродить былую музыкальную славу уральского политеха, создав группу «KVANT-74», которая затем была переименована в ВИА «Flatter».

ВИА «Flatter» (фото Н. Зайцева, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

Группа выступала на официальных мероприятиях УПИ, на танцах физтеха, на агитплощадках и на целине. Но в отличие от ансамбля Онучина, почти три четверти репертуара группы составляли песни советских композиторов и полубардовские баллады собственного сочинения, поэтому к року коллектив имел опосредованное отношение. Хотя попытки свернуть на стезю рок-музыки у ребят были. В 1976 году ансамбль прекратил своё существование, предварительно записав весь свой репертуар на ленту. До наших дней дошла всего одна кассета с записями ВИА «Flatter».

В 1963 году в ДК Эльмаша появился ансамбль, который играл рок-н-роллы и песни из репертуара The Beatles. Создателем группы и её лидером был басист Костя Никитин. Так же в состав входили гитарист Вадим Пестов, саксофонист Владимир Хлевнер и барабанщик Дмитрий Наумов. Группа не имела официального названия, но её многочисленные поклонники называли музыкантов «наши эльмашевские битлы».

«Эльмашевские битлы» в 1963 году (фото из архива Дмитрия Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

Где же первые уральские рок-музыканты черпали свой репертуар? Поначалу из радиопередач «Голоса Америки» («Для полуночников» и «Музыка для записи») и «Русской службы Би-Би-Си» («Хиты недели»). Конечно, в городах «вражьи голоса» нещадно глушились, но стоило отъехать за город километров на 15–20, и можно было принимать сигнал «голосов» практически без помех. А в 1964 году в Свердловске появились первые пластинки The Beatles. Везли их преимущественно из Индии и Финляндии — стран, где работали советские специалисты. Эти специалисты и привозили пластинки, кто для себя, а кто-то, чтобы перепродать фарцовщикам, а уж те старались извлечь из каждой пластинки как можно больше прибыли. Запись на магнитофонную ленту стоила 3 рубля, сам диск — от 70 до 120 рублей в зависимости от состояния и оформления. Но что такое три рубля для тех, кто был влюблён в рок-н-ролл.

В 1967 году в Свердловске появилась группа, собранная гитаристом Валерием Костюковым. В её состав также входили Лев Остэрн (бас), Константин Ткаченко (ударные) и Александр Лавруков (гитара). Как вспоминал впоследствии Костюков, назвать группу решили, чтобы было созвучно с «Битлз». Остэрн предложил составить название из первых букв фамилий участников — КОТЛ. Не хватало буквы «З», и тогда решили пригласить в состав одноклассника по фамилии Заварзин, который должен был играть на клавишных. Так появилась группа «КОТЛЗ» с репертуаром из песен «Битлз» и рок-н-роллов.

Александр Лавруков, и Валерий Костюков. Группа «КОТЛЗ»

(фото 1968 г. из архива Дмитрия Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

В том же 1967 году свои первые группы собрали будущие члены Свердловского рок-клуба: Евгений Писак (группа «Доктор Фауст») и Александр Завада (группа «Отражение»).

Компанию Евгению Писаку, которому тогда ещё не было и 14 лет, но он уже сносно играл на гитаре, составили Юрий Ковалевский, мечтавший освоить ударные, и бас-гитарист Леонид Скоморов. Группу назвали «Селен», а репетиционную базу нашли в женском общежитии на улице Таганской в обмен на помощь в озвучивании официальных мероприятий. Первыми усилителями «Селенам» служили бытовые магнитофоны «Чайка». Ковалевский немного потренировался на стульях и картонных коробках, и понял, что барабаны — это его судьба (так оно и случилось), а в скором времени группу пригласили поиграть на свадьбе. На той же свадьбе на ребят обратил внимание руководитель художественной самодеятельности «Уралмашзавода» и пригласил их в ДК УЗТМ, где не так давно закупили комплект инструментов и аппаратуры для ВИА производства ГДР. Наставниками «Селену» поставили профессиональных музыкантов из заводского джаз-бэнда, которые довольно быстро подтянули профессиональный уровень самоучкам. Правда, те же самые наставники потихоньку переманили участников группы в коллективы художественной самодеятельности ДК, и история «Селена» закончилась, не успев толком начаться. Но любовь к рок-музыке осталась, и в 1978 году Евгений Писак и Юрий Ковалевский воссоединились. Вскоре творческий дуэт пополнился новыми музыкантами: басистом Сергеем Мишариным, клавишником Александром Мительманом и скрипачом Леонидом Элькиным. Новая группа перебралась в ДК им. Горького, и 10 лет прожила без названия. Только в 1988-м было решено назвать её «Доктор Фауст».

Группа «Доктор Фауст» (фото Владимира Якубова, 1991 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_023.jpg)

Группа выступила на IV фестивале Свердловского рок-клуба, на нескольких джазовых форумах, а в 1992 году записала свой первый и единственный альбом «Эволюция» (12+). Вообще-то альбомов было два, но второй, записанный в 1993 году случайно погиб — мастер-ленту накануне сведения по незнанию размагнитили. В 1995 году история «Доктора Фауста» закончилась: Евгений Писак эмигрировал в Израиль, Леонид Элькин стал работать в Екатеринбургском театре эстрады, а Юрий Ковалевский начал преподавать в музыкальном училище и играть в составе Уральского джаз-оркестра.

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».