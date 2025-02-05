А вы знали? В Нижнем Тагиле несколько лет жил родной брат известного поэта Александра Твардовского, к которому он приезжал в 1953 году

Наш город не часто жаловали своим вниманием знаменитости, и каждый визит в Нижний Тагил всенародно известного артиста или писателя вызывал живой интерес у горожан. Поэтому, когда в 1953 году стало известно, что приехавший на Урал главный редактор журнала «Новый мир», трижды лауреат Сталинской премии, поэт Александр Трифонович Твардовский собирается посетить индустриальную столицу Среднего Урала, тагильчане начали активно интересоваться, где и когда состоятся выступления поэта. В свой первый визит в Тагил в 1948 году Твардовский провёл две творческие встречи с металлургами НТМЗ и работниками УВЗ и был тронут тёплым приёмом.

Однако на этот раз публичных выступлений поэт не планировал: в наш город он ехал на встречу с братом Иваном. В 1931 году семья Твардовских подверглась раскулачиванию и была выслана в Свердловскую область на станцию Ляля для работы на лесозаготовках. По окончании срока семья вернулась в родной Смоленск, а Иван Трифонович в 1937 году завербовался на стройку в Нижний Тагил. Два года он проработал на строительстве завода № 56. В 1939 году был призван на службу в Красную Армию. Участвовал в войне с Финляндией. Попал в плен, но сбежал в Швецию, где до 1945 года работал у шведского помещика. Вернулся в Советский Союз, был арестован, осуждён и несколько лет провёл в лагерях Чукотки. Вернувшись в Нижний Тагил, Иван Трифонович начал работать краснодеревщиком в Дзержинском райпромкомбинате треста № 88.

Отношения Ивана Трифоновича с семьёй были сложными. Когда в 1932 году глава семейства вместе с одним из сыновей самовольно покинул место ссылки и вернулся в Смоленск, Иван Твардовский предпочёл остаться на Урале, где у него появилась жена и родился ребёнок. Трифон Гордеевич обиделся на сына и не общался с ним до конца своей жизни. Александр всеми силами пытался наладить взаимоотношения между членами семьи, и его приезд на Урал в 1953 году преследовал только эту цель. Но в Свердловске знаменитого поэта уговорили провести творческую встречу с рабочими Уралмаша, а затем попросили встретиться с читателями и в Нижнем Тагиле.

В Тагил Александр Трифонович приехал с температурой. Директор НТМЗ Леонид Вайсберг сразу повёз поэта в Тагилстроевскую больницу, которая недавно переехала в новое здание — будущую гостиницу «Металлург». Врачи сбили Александру Твардовскому высокую температуру, выписали лекарства и назначили процедуры. Поэту пришлось отменить встречу с читателями. Вместо этого он встретился с редакцией «Тагильского рабочего», а после этого поехал на встречу с братом.

В 1956 году Иван Твардовский уехал из нашего города. Причиной отъезда стала девочка, которую супруги Твардовские удочерили. Чтобы приёмная дочка случайно не узнала, что она не родная, семья переехала в Красноярск.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»