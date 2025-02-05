Черноисточинский пруд стал чище, а «Тагилдорстрой» продаёт земснаряд

Концентрация целого ряда химических веществ снизилась в Черноисточинском водохранилище после его очистки от донных отложений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова. Так, содержание цинка сократилось в три раза, меди — в 1,4 раза, никеля и нефтепродуктов — в 1,7 раза.

«Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева на очистку Черноисточинского водохранилища от ила из федерального бюджета привлечено более 400 миллионов рублей. Из водоёма было откачано 500 тысяч кубометров донных отложений. Экологические мероприятия завершены в 2023 году, и сейчас мы уже можем оценивать плоды проведённой работы», — отметил министр.

Исследования, в ходе которых изучался состав Черноисточинского водохранилища, проводили специалисты Центра экологического мониторинга и контроля. Водоём является главным источником питьевого водоснабжения для жителей Нижнего Тагила, и повышение качества воды в нём является основной задачей экологических мероприятий.

Напомним, что очистка от донных отложений Черноисточинского водохранилища проводилась на тот момент ещё МУП «Тагилдорстрой». Для этого использовалась специализированная техника для изъятия ила — земснаряд. После осушения донных отложений на площадке складирования было размещено более 200 тысяч тонн ила, который планируется использовать при благоустройстве Нижнего Тагила.

Как сообщает ИА «Все новости», в настоящее время земснаряд выставлен на продажу за 75 млн рублей. При этом предприятие купило его у Цимлянского судомеханического завода в 2022 году за 69 млн рублей. Ранее планировалось, что спецтехника может быть сдана в аренду для очистки других водоёмов Свердловской области.

«Чтобы его сдавать в аренду, это целая история: затраты по сборке и разборке, по экипажу, который только в летнее время работает. Мы видим, что несём большие затраты, в том числе и с охраной. Я за него только за охрану 150 тысяч рублей в месяц плачу. Мы же его брали под определённый областной контракт, его исполнили. Мы не так активно продаём его, висит на сайте объявлений и висит. Если бы его продали, я бы купил самосвалов себе, обновил технику, это полезнее для нас», — цитирует ИА «Все новости» директора АО «Тагилдорстрой» Игоря Васильева.