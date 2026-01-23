В Нижнем Тагиле в первый класс пойдёт «девочка-рыбка» с редким генетическим заболеванием

Необычная шестилетняя тагильчанка Света Третьякова (Имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) в этом году готовится к поступлению в первый класс. Для её семьи это событие имеет особое значение: девочка с редким генетическим заболеванием кожи — ихтиозом — получила возможность учиться в обычной общеобразовательной школе, сообщает URA.RU.

Ихтиоз относится к группе наследственных заболеваний, при которых нарушается процесс ороговения кожи. Болезнь сопровождается выраженной сухостью, шелушением и нарушением способности кожи удерживать влагу. В настоящее время описано около 40 форм ихтиоза, связанных с мутациями более чем в 60 генах.

У Светы диагностирован «другой врождённый ихтиоз» — редкая форма заболевания, связанная с ранее неописанной генетической мутацией. Заболевание проявляется выраженной сухостью кожи, ладонно-подошвенным кератозом, а также тяжёлым лимфостазом. Из-за нарушения лимфооттока девочка вынуждена постоянно носить компрессионные бинты. Также у ребёнка отмечаются сопутствующие проблемы с желудочно-кишечным трактом, зрением и физическим развитием, из-за чего возникает необходимость постоянного медицинского наблюдения и специализированного ухода.

По словам врача-генетика, представителя фонда «Дети-бабочки», под опекой которого находится Света, Юлии Коталевской, диагностика заняла долгое время и потребовала проведения ряда генетических исследований. Как рассказала мать девочки Елена (Имя изменено. — Прим. ред.) , обнаружение мутации позволило врачам перейти к уточнению прогноза и дальнейшей тактики лечения. В ближайшее время всей семье предстоит пройти анализы на носительство мутации.

Однако семья столкнулась и с другими сложностями — в Нижнем Тагиле отсутствуют специалисты, имеющие опыт работы с подобными редкими диагнозами, в том числе и массажисты, обученные работать с лимфостазом при тяжёлых кожных патологиях. В связи с этим Света ежегодно проходит плановые госпитализации в Российской детской клинической больнице в Москве, где получает комплексное обследование и лечение. Летом прошлого года девочке провели ультразвуковое исследование вен и артерий, анализы на витамины и аллергены, а также семье провели консультации по вопросам иммунитета и работы желудочно-кишечного тракта.

Отдельное внимание семья уделяет социальной адаптации ребёнка. Так как при регулярном лечении дети с ихтиозом могут обучаться в обычных школах, родители Сони приняли решение не ограничивать её в общении со сверстниками, и сейчас она посещает подготовительные занятия в школе недалеко от дома, которую выбрала сама. Выбор поддержал и психолог ребёнка, отметив положительное влияние нахождения ребёнка в его зоне комфорта. По оценке педагогов, уровень подготовки Светы соответствует требованиям первого класса. Кроме того, девочка регулярно занимается в социальном центре, где общается с детьми с различными особенностями здоровья.

В ближайшее время семье предстоит адаптация к новому режиму, связанному с началом школьного обучения. Специалисты продолжат наблюдение за состоянием девочки. Результаты генетических исследований, по словам врачей, позволят в дальнейшем скорректировать лечение и дать более точный прогноз течения заболевания. Семья надеется, что лечение даст возможность Свете в полной мере реализовать свой потенциал и преодолеть все сложности и ограничения, связанные с редким заболеванием.