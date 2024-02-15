В Нижнем Тагиле суд отправил в СИЗО банду, которая, угрожая пистолетом, забрала у мужчины 10 тысяч рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила заключил под стражу четверых мужчин, обвиняемых в совершении вооружённого разбойного нападения на местного жителя. По версии следствия, в период с 21 по 25 января на территории города, в том числе у бара «Лофт» на проспекте Ленина, 28а и у кафе на проспекте Мира, 56а, они напали на потерпевшего и, угрожая пистолетом, забрали у него 10 тысяч рублей.

В отношении мужчин следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Ленинский районный суд заключил троих мужчин под стражу на 2 месяца, четвёртого — на 1 месяц и 21 день. У последнего задержанного постановление в законную силу не вступило.