Город и его люди. Лидия Писаренкова

25 сентября 1972 года решением Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся 6 сессии 13 созыва впервые пяти горожанам было присвоено звание «Почётный гражданин города». Одной из них была бригадир штукатуров треста крупнопанельного домостроения Лидия Сергеевна Писаренкова.

23 ноября 1926 года в деревне Ужа в семье крестьянина Сергея Писаренкова родилась пятая дочь, которую родители назвали Лидой. Хозяйство у Писаренковых было большим и крепким: две коровы, два породистых рысака, шесть свиней, 70 овец, гусей более полусотни. Да ещё хозяин снимал у соседей участок земли под пашню. Поэтому местные активисты, создававшие в деревне колхоз, сразу записали Сергея Михайловича в «кулаки». Однако «раскулачивать» его было не за что: он вовремя платил налоги, чем мог помогал сельсовету и вообще был лоялен к новой власти.

Но в конце 1920-х годов борьба с крестьянами-единоличниками ужесточилась, возросли налоги и нормы обязательной сдачи государству сельхозпродукции. Писаренковы держались три года, но затем распродали хозяйство и дом и уехали в Сибирь. Жизнь на чужбине не задалась, и через три года семейство вернулось в родные места. Здесь удалось наладить быт, завести хозяйство. Но началась война, и Брянщина оказалась в зоне немецкой оккупации. Захватчики угнали весь скот у Писаренковых, а их недостроенный дом разобрали, чтобы сделать переправу для танков и другой техники. Сестру Лидии, Наталью, немцы угнали в Германию (она погибла в лагере), а перед самым отступлением фашистов был убит и Сергей Михайлович.

После войны Лидия работала в местном леспромхозе, а в 1948 году по оргнабору поехала на Урал, как тогда говорили, «на стройки народного хозяйства». Её, девушку без специальности, приняли ученицей штукатура в трест «Тагилстрой». Первым наставником Лидии стал Иван Гаврилович Тронин — опытный строитель, приехавший в Нижний Тагил из Москвы. Обучение длилось недолго — рабочих рук на стройках города не хватало, и приехавших по оргнабору девушек обучали по ускоренной программе. Лидия Писаренкова была включена в бригаду отделочников, которую часто бросали с одного объекта на другой. На одной из стройплощадок прораб обратил внимание на то, что Лидия не просто старательно работает и выполняет сменное задание, но и обладает качествами организатора. Вскоре ей присвоили 5-й разряд, а через месяц назначили бригадиром комсомольско-молодёжной бригады штукатуров.

Мастерство приходило с опытом. Если в 1959 году бригада Писаренковой выполняла норму на 70%, то в октябре 1961-го уже на 118%. Это был всероссийский рекорд. К Лидии Сергеевне стали приезжать корреспонденты газет, о работе бригады сняли документальный сюжет, который показали по центральному телевидению, её фотографии появились в популярных газетах. Такое внимание зачастую смущало Лидию и мешало работе. Однажды на стройплощадке к ней подошёл мужчина, который представился корреспондентом одной из столичных газет. «Девушка, скажите, где можно найти Писаренкову?», — спросил он. «Где-то там...» — махнула рукой в сторону Лидия Сергеевна. В том же 1961 году Указом ПВС СССР Лидия Сергеевна была награждена Орденом Ленина.

Работать приходилось не только на тагильских объектах. Бригаду Лидии Сергеевны отправляли в Качканар, в Свердловск, в Тюмень, и отовсюду о её работе приходили восторженные отзывы. В 1970-х годах в бригады строителей начали направлять выпускников профтехучилищ. А в бригаду Писаренковой, в качестве эксперимента, включили выпускной класс школы-интерната № 1 вместе с их классным руководителем Михаилом Викторовичем Брызгаловым. Эксперимент оказался удачным: более половины класса остались работать в бригаде. Но вскоре выяснилось, что Михаил Брызгалов принят в бригаду, но не получает за свой труд ни копейки. В отделе кадров треста «Отделстрой» Писаренковой объяснили, что в штатном расписании её бригады нет должности мастера производственного обучения. Тогда Лидия Сергеевна пошла к начальнику строительного управления Эдуарду Росселю, который решил проблему одним телефонным звонком.

Связь со школой-интернатом № 1 продолжалась ещё много лет.

За многолетний добросовестный труд и успешную работу по трудовому воспитанию молодёжи Лидия Сергеевна Писаренкова была удостоена звания «Заслуженный строитель РСФСР».

Она возглавляла свою бригаду штукатуров-отделочников вплоть до выхода на пенсию в 1983 году. Затем в течение 10 лет работала в совете ветеранов стройуправления.

Её не стало в 2008 году.

© 2026. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам :

- В. Андреев «Командир молодой гвардии», сборн. «След на земле», изд. «СВ-96», ISBN- 589516070-1, 1999 г.

- МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив», Фонд № Р-663