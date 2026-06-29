В Нижнем Тагиле задержали семейку наркодилеров

Бывшие супруги Иван и Екатерина Леушины обвиняются в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере, действуя в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

По данным следствия, с февраля 2025 года Леушины выполняли роль курьеров-закладчиков в интернет-магазине. Они получали крупные партии мефедрона, делили их на мелкие дозы, размещали тайники на территории Свердловской области, фиксировали их координаты и передавали данные операторам для последующей продажи клиентам.

Деятельность пары была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 1 декабря 2025 года. При задержании у обвиняемых было изъято наркотическое вещество.

3 декабря 2025 года обоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело находится на стадии подготовки к судебному разбирательству, определяется дата заседания.

Дело организатора и остальных участников группы выделено в отдельное производство.