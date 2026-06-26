Жители частных домов на улице Горбуновской в Нижнем Тагиле возмущены «бизнесом по соседству». Соседи заявляют о проблемах, владелец участка с этим не согласен

Жительницы частных домов № 40 и № 44 на улице Горбуновской обратились в АН «Между строк» с жалобой на ситуацию вокруг земельного участка, расположенного между их домовладениями. По словам тагильчанки Елены, территория, предназначенная для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), фактически используется для коммерческой деятельности. Женщина утверждает, что деятельность «соседей» привела к определённым неудобствам: к постоянному шуму, пыли, подтоплению участка и другим проблемам. Она также заявляет, что многочисленные обращения в надзорные органы не принесли результата, а чиновники рекомендуют пенсионеркам добиваться решения вопроса через суд.

«Мы не давали никаких согласий на изменение статуса земельного участка. Это земли населённых пунктов под ИЖС, а по факту там площадка для погрузочно-разгрузочных работ. Заезжают фуры, большегрузная техника, погрузчики, манипуляторы — всё работает на дизельном топливе. В итоге мы постоянно дышим выхлопами, живём в пыли и шуме. В огороде ощущение такое, будто находишься в каком-то цехе. Они ещё и завалили наши водоотводные канавы старым асфальтом. Чиновники никакой глобальной проблемы не видят, природоохранная прокуратура моей соседке прислала обычную отписку. Она за свои деньги сделала анализ почвы — заплатила 47 тысяч рублей. В пробах нашли нефтяные отходы. Представляете, что? Мы выращиваем овощи на нефти. То есть это онкология, однозначно будет у нас онкология», — говорит тагильчанка.

Участок, о котором идёт речь, принадлежит компании «ЭкоКамень», которая занимается продажей облицовочных материалов. Помимо предполагаемого нецелевого использования земли, тагильчанка считает, что нарушается и её право на частную жизнь. По словам женщины, покупатели заезжают на территорию вдоль их огорода и, находясь на приподнятой над уровнем земли площадке, могут через забор заглядывать на соседние участки. Елена рассказала, что просила предпринимательницу установить хотя бы забор, чтобы её участок не просматривался, однако, по её словам, в ответ услышала, что это слишком дорого.

«У них по периметру участка стоят видеокамеры. Мы не сомневаемся, что они захватывают и нашу территорию, нашу личную жизнь. Нас просто хотят отсюда выдавить. Моей соседке прямо сказали: “Вам же предлагали деньги за дом, а вы всё ещё здесь живёте”. Но мы здесь живём уже много лет, это наши дома, родовые гнёзда, соседке дом достался от мамы по наследству. Почему мы должны уезжать со своей земли, в которую вложили столько сил и денег? Забора у них до сих пор нет. Они так подняли площадку в 2023 году асфальтом, что теперь она выше нашего двухметрового забора. Представляете, что творится в наших огородах? Мы просто сидим в воде. У них водоотводных канав нет, а наши они завалили асфальтом. Такое ощущение, что всё это делается специально, чтобы нас отсюда выдавить», — рассказала АН «Между строк» Елена.

Женщина также пожаловалась на повреждённый забор на её участке. По словам тагильчанки, она и соседка не возражали, если бы эта площадка была из глины и камней, но категорически против присутствия в ней асфальта и других вредных веществ.

«Это для нас уже глобальная экологическая катастрофа. Помимо природоохранной прокуратуры, соседка обращались и в земельный надзор. Также устно обращалась в прокуратуру. В общем, кому бы она не писала, в ответ приходят только отписки. Недовольны и другие соседи с соседней улицы. Шум и пыль мешают нормально жить, окна не можем открыть толком, никакой тишины. Чиновники, по сути, отмахиваются и советуют идти в суд. Но для нас, пенсионеров, это слишком дорого», — говорит Елена.

Совладелец компании «ЭкоКамень» Вадим Шилов пояснил АН «Между строк», что они занимаются благоустройством территорий и попутно реализуют сопутствующие строительные материалы. Работают уже не первый год: ранее компания складировала товар на арендованных площадках, а в прошлом году приобрела собственный земельный участок.

«Собственницей земельного участка является жена. Сейчас ей просто некогда, поэтому мне проще самому вам всю ситуацию рассказать. Я полностью в курсе всего происходящего. В прошлом году, 1 июля, мы приобрели земельный участок по адресу Горбуновская, 42 и начали вести там коммерческую деятельность. Познакомились с соседями слева и справа. Изначально никаких претензий к нам не было. После покупки мы начали завозить на участок строительные материалы и работать. Всё было спокойно. Но спустя какое-то время, если не ошибаюсь, это был сентябрь или октябрь, соседка с участка № 44 подошла и сказала, что у неё якобы происходит подтопление участка. По её словам, это связано с тем, что наш участок поднят и подсыпан выше, из-за чего вода идёт к ней. Мы ей сразу сказали, что готовы этот вопрос рассматривать. Никто от решения проблемы не отказывался, как говорится, на произвол никто её не бросал. Просто дело уже было перед зимой, поэтому договорились, что в следующем сезоне посмотрим ситуацию на месте и примем какое-то решение. Зимой я с ней общался и предложил вариант решения проблемы. Я предложил сделать дренаж на её участке, раз, с её слов, именно там происходит подтопление. Таким образом можно было бы решить этот вопрос. Сначала она согласилась, сказала, что её такой вариант устраивает. Но примерно через неделю или две написала мне в мессенджере, что этот вариант ей уже не подходит и нужен какой-то другой выход. Она прямо написала, что никакие дренажи и канавы ей не нужны. Ну, не нужны — значит, не нужны, как бы хозяин лучше знает. Вроде на этом остановились. Потом, после этого она начала обращаться в различные инстанции: в прокуратуру, в администрацию, в архитектуру, всякие жалобы на нас писать, доносы в полицию и тому подобное. Сначала мы вообще не понимали, что происходит и почему. Позже она начала говорить о том, чтобы мы выкупили у неё дом. Но началось это даже не с прямого предложения купить её дом. Она сказала примерно так: “Я там выбрала один дом, он стоит вот столько. Я готова в него переехать”. Мол, купишь — то проблемы сами собой, как говорится, разрешатся. При этом речь шла о очень большой, фактически баснословной сумме», — говорит он.

В ответ Вадим объяснил соседке, что на тот момент не располагал такой суммой, однако её предложение услышал и будет иметь его в виду.

Спустя некоторое время они вновь встретились. По словам Вадима, соседка снова вернулась к вопросу продажи дома и поинтересовалась, почему он до сих пор его не покупает. Вадим ответил, что копит деньги. После этого, как пояснил Вадим, соседка предложила ему передать хотя бы аванс или задаток в размере нескольких миллионов рублей, мотивировав это тем, что не понимает, действительно ли он намерен купить у неё дом или лишь говорит об этом.

«Я ей объяснил, что не могу просто взять такую сумму из кармана и сразу купить её дом. Она просит за него большие деньги — 10 млн рублей. На мой взгляд, любой человек понимает, что этот дом не может столько стоить. За такие деньги, если уж на то пошло, можно приобрести хороший коттедж. Что касается соседей с другой стороны, то я также пытался с ними договариваться. Я даже написал им гарантийное письмо, чтобы они лишний раз не переживали и понимали, что никто не собирается их обманывать. Их основная претензия заключается в отсутствии забора. По их мнению, из-за этого к ним на участок могут заглядывать мои клиенты. Однако, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Клиенты приезжают не для того, чтобы наблюдать за соседями. На самом деле половина забора у меня уже сделана. Мне самому хочется, чтобы участок, как говорится, имел законченный вид. Просто на тот момент финансово я не смог сразу установить забор по всей протяжённости участка. Вот и всё. В дальнейшем я забор планирую доделать. Сваи уже закручены. Кроме того, по их просьбе мы вычистили полканавы. Однако в процессе этих работ соседка зачем-то вызвала полицию. Мы так и не поняли, с чем это было связано. Якобы что мы каким-то образом нарушаем её права или подглядываем за ней, что-то такое. Хотя подобных действий с нашей стороны не было», — рассказывает предприниматель.

Вадим не отрицает, что участок имеет вид разрешённого использования «ИЖС». Вместе с тем он поясняет, что в настоящее время им повторно поданы документы на перевод данного участка под коммерческое использование. Ранее он уже обращался с соответствующим заявлением, однако получил замечания, которые впоследствии устранил, после чего документы были поданы повторно. Вадим также сказал, что никакого завода или производства на участке нет, а шум, по его словам, идёт от близлежащей дороги, так как место является проезжим.

«Участок отсыпал не я — я приобрёл его только в прошлом году. Отсыпку делал предыдущий собственник. Насколько мне известно, там использовался обычный камень, то есть никакой нефти там нет. У нас там же не нефтяная скважина. Откуда там взяться нефти-то? Асфальт везде есть, на дороге, мы по нему ездим. По всему городу асфальт. Небольшие фрагменты асфальта действительно попали на её участок, но, по моей информации, их уже убрали. Там не то что какие-то горы прямо были, а буквально несколько камней, условно чуть больше футбольного мяча. Корней 10-15 было таких. В этом месте была трава, и эти камни просто выкопали и убрали. Правильно она говорит, что отсыпку сделали где-то в 2022-2023 году, только почему это стало беспокоить её только сейчас — непонятно. Когда появился новый собственник и началась какая-то деятельность, ситуация почему-то сразу стала вызывать интерес. У нас складывается впечатление, что соседка с участка № 44, возможно, хочет максимально выгодно продать нам свой дом. При этом мы от покупки не отказывались — мы сказали, что рассмотрим этот вопрос, но речь идёт о серьёзной сумме, и просто так достать её из кармана невозможно. Мы не говорили ей “нет”, наоборот, сказали, что готовы рассмотреть её предложение. Мы хотим по-мирному решить конфликт. Мы адекватные люди, всегда готовые к диалогу, а не действуем в формате “делаем как хотим и никого не слушаем”. Я просто не пойму, что они хотят. Им как-то навстречу пытаешься идти, а они палки в колёса ставят», — рассказал АН «Между строк» Вадим.

АН «Между строк» будет следить за развитием событий.