В Нижнем Тагиле наградили сотрудника ЕВРАЗ НТМК за активную гражданскую позицию

В Нижнем Тагиле наградили работника ЕВРАЗ НТМК Владимира Немирова, который пресёк действия художника-вандала и не дал изрисовать остановку общественного транспорта.

Напомним, инцидент произошёл 13 июня возле пиццерии на улице Фрунзе напротив Рудоуправления. На видео видно, как мужчина пытается вразумить молодого человека, наносившего граффити на остановочный комплекс, и просит не загрязнять родной город надписями. Однако парень не только не отреагировал на замечание, но и начал нецензурно выражаться, демонстративно продолжил разрисовывать остановку, а затем и вовсе бросился на Владимира с кулаками.

После публикации видеозаписи АН «Между строк» молодой человек был задержан сотрудниками полиции. На видео, опубликованном МУ МВД России «Нижнетагильское», 20-летний хулиган Александр принёс извинения тагильчанам и смыл нарисованные им граффити. Позднее выяснилось, что это был не первый случай, когда юноша попал на видео во время подобных занятий. Около полугода назад его заметили в Екатеринбурге во время расписывания краской из баллончика стены дома № 112 на улице Щорса. Проходивший мимо местный житель, снимая происходящее на камеру, сделал замечание, однако Александр отреагировал почти так же резко, как и во время инцидента в Нижнем Тагиле, — он начал грубить, нецензурно выражаться в адрес автора видео, показывая неприличные жесты и демонстрируя гениталии. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Составителя поездов в Управлении железнодорожного транспорта НТМК Владимира Немирова, благодаря которому общественность, полиция и администрация города обратили внимание на вандала, решили наградить на еженедельном «директорском рапорте» комбината.

«Можно решать проблемы, которые у нас существуют. Ваша активная позиция показывает, что в городе есть граждане, которые действительно выступают за то, чтобы наш город был чище, был правильнее, развивался, чтобы подобные инциденты сходили на нет», — обратился к Владимиру Немирову операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Кроме того, в награждении поучаствовал и глава города Владислав Пинаев, который поблагодарил Владимира за помощь, а также выразил надежду на то, что благодаря таким людям Нижний Тагил может стать чище и лучше.

«Я хочу, чтобы город, наоборот, процветал, чтобы он был лучше, чем раньше. Чтобы были дворы, парки, те же остановочные комплексы, чтобы можно было спрятаться от дождя и от ветра в плохую погоду. А не так, что подойдёшь к остановке, и, пока ждёшь автобус, присаживаться неохота», — рассказал Владимир Немиров ТК «Телекон».