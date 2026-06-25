Испортивший остановки на Вые 20-летний художник-вандал хулиганил и в Екатеринбурге (ВИДЕО)

20-летний художник-вандал по имени Александр, который 13 июня засветился на видео во время расписывания остановок общественного транспорта, оказывается, не впервые становится «героем» видеосюжетов. Примерно полгода назад его заметили в Екатеринбурге возле автовокзала. Молодой человек расписывал краской из баллончика стену дома № 112 на улице Щорса, когда его заметил прохожий и сделал замечание. В тот раз до рукоприкладства не дошло, а екатеринбургская полиция не обратила на сюжет в СМИ внимания. Как и в Нижнем Тагиле, на высказанные замечания парень начал грубить, нецензурно выражаться в адрес автора видео, показывая неприличные жесты и демонстрируя гениталии.

В задиристом хулигане читатели АН «Между строк» узнали 20-летнего Александра С., которого в узких кругах знают под прозвищем «Срок». Молодой человек известен как один из самых фанатичных представителей уличных райтеров на Среднем Урале.

Напомним, 13 июня парень вновь попал в объектив камеры. На видео видно, как мужчина пытается вразумить молодого человека, который наносил граффити на остановочный комплекс, и просит не загрязнять родной город надписями. Однако парень не только не отреагировал на замечание, но и начал нецензурно выражаться, демонстративно продолжил разрисовывать остановку, а затем и вовсе бросился на тагильчанина с кулаками. В конце июня полиция задержала молодого человека. Парень раскаялся, извинился на камеру и отмыл остановку от граффити.