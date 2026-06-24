Полиция задержала художника-вандала, испортившего остановки на Вые. Парень раскаялся и извинился на камеру

Сотрудники полиции установили и задержали художника-вандала, изрисовавшего остановку «Рудоуправление». Им оказался 20-летний житель Ленинского района города.

Напомним, инцидент произошёл 13 июня возле пиццерии на улице Фрунзе, напротив рудоуправления. На видео видно, как мужчина пытается вразумить молодого человека, который наносил граффити на остановочный комплекс, и просит не загрязнять родной город надписями. Однако парень не только не отреагировал на замечание, но и начал нецензурно выражаться, демонстративно продолжил разрисовывать остановку, а затем и вовсе бросился на тагильчанина с кулаками.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», в ходе разбирательства молодой человек осознал свою вину. На видео он принёс извинения перед жителями города и смыл нарисованные им граффити на остановках.

«После этого с подозреваемым была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных поступков. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 214 УК РФ (Вандализм). Данная статья предусматривает ответственность за осквернение зданий или иных сооружений, а также повреждение имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах», — сообщили в полиции.