«Тагил, салам! Всем районам, всем кварталам». Тагильские рэперы сняли клип о родном городе

В середине июня тагильчане Дмитрий Медведев (творческий псевдоним Димон Музон) и Тимур Бадамов выпустили клип на собственный трек «Тагил, салам!» (16+). За две недели видео набрало почти 125 тысяч просмотров во «ВКонтакте». Это не первый совместный продукт двух музыкантов, но именно на этот трек они решили снять клип.

Дмитрию 34 года, он работает товароведом, а в свободное время занимается любимым делом — пишет рэп. И хотя у молодого человека нет профильного образования, но любовь к музыке заставила его буквально с головой окунуться в эту индустрию.

«Потому что рэп мне близок по духу. В рэпе вся правда. А клип решили снять именно на эту песню, потому что Нижний Тагил преображается, благоустраивается, и я считаю, что мой город достоин этого», — поясняет Дмитрий.

Название для трека «Тагил, салам!», по словам музыканта, было выбрано исключительно для рифмы и не несёт в себе какого-либо национального или этнического подтекста.

«Слово “салам” мы использовали ради рифмы. Салам — это приветствие и объединение! Надеюсь, мы никого не задели и не обидели», — говорит Димон Музон.

Тагильчан признаётся, что бит они купили у битмейкера Сергея Иванова из Ростова-на-Дону (Petrovich), а текст придумали сами. Несмотря на некоторую пафосность видеоряда, съёмки клипа обошлись музыкантам всего в 10 тысяч рублей.

«Идея для клипа возникла спонтанно, а автомобили, которые были использованы, предоставлены по бартеру», — рассказывает тагильчанин.

Музыкант отмечает, что у них было желание написать «добрый рэп», который смог бы понравиться каждому и не был таким вызывающим, как у других исполнителей этого жанра.

«Я думаю, что нашу музыку могла бы одобрить сама Екатерина Мизулина, ведь в наших песнях никакой пропаганды наркотиков и алкоголя, никакого мата и негатива, только позитив. Мы не оскорбляем чувства верующих и не читаем про национальности, биты покупаем сами, никого не копируем, обложки рисуем тоже сами», — утверждает Димон Музон.

По мнению Дмитрия, их треки гораздо лучше, чем у Моргенштерна* и других современных исполнителей, поэтому он считает, что обязан просвещать современную молодёжь своим творчеством.

* Внесён Министерством юстиции в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента.