Иродион Рябов — один из первых тагильских краеведов

Упоминания о Нижнем Тагиле как о населённом пункте с индустриальными характеристиками начали появляться в исторической и научно-популярной литературе с начала 1770-х годов, когда Средний Урал посетил знаменитый натуралист и путешественник Пётр Симон Паллас. Однако он и другие учёные-естествоиспытатели, побывавшие на демидовских заводах в XVIII и XIX веках, в своих описаниях больше внимания уделяли геологии, зоологии и ботанике, а о металлургическом производстве и этнографических особенностях наших мест упоминали в общих чертах. А первыми, кто составил подробное описание Нижнетагильских заводов, были тагильчане — выходцы из семей бывших приписных крестьян: Фотий Ильич Швецов, Василий Дмитриевич Белов, Дмитрий Петрович Шорин, Иродион Матвеевич Рябов. О первых троих мы уже рассказывали в рубрике «Город-Лабиринт». А вот имя Иродиона Рябова стало широко известно нынешним поколениям тагильчан сравнительно недавно, в 2012 году, когда обсуждался проект глубокой реставрации Демидовской дачи. Именно проект Иродиона Рябова помог придать старинной усадьбе её нынешний вид.

(фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Иродион Рябов родился в 1811 году в семье посессионного крестьянина Матвея Рябова, ставшего в конце XVIII века главным приказчиком Нижнетагильских заводов. Рябов-старший в полной мере воспользовался льготами, которые установили Демидовы для своих заводских служащих, и дал сыну прекрасное образование. Окончив тагильскую школу, Иродион продолжил обучение в Московском коммерческом училище, а потом в Московском университете, после чего получил звание домашнего учителя русской словесности. Вернувшись в Нижний Тагил, он стал преподавать в Выйском училище словесность, русскую историю и геодезию. Его педагогическая карьера продолжалась 25 лет. В 1863 году в связи с преобразованием Выйского училища в Нижнетагильское реальное училище Иродион Матвеевич был отправлен на заслуженный отдых, и ему назначили пенсию в размере оклада уездного учителя.

Деятельность Иродиона Рябова не ограничивалась только учительством. После открытия в 1839 году при Нижнетагильской заводской конторе метеорологической обсерватории ему было поручено вести записи наблюдений за погодой, которые впоследствии регулярно публиковались в Париже. Кроме этого, он в течение 12 лет исполнял обязанности церковного старосты, за что впоследствии был награждён серебряной медалью. К слову, это была не единственная его награда: в 1857 году он был награждён бронзовой медалью «В память Крымской войны 1853–1856 гг.», а в 1862 году — орденом Святой Анны.

Но в истории нашего города Иродион Матвеевич оставил свой след прежде всего, как исследователь родного края, этнограф и краевед, впервые подробно описавший демидовские владения. В 1837 году он провёл первые раскопки у реки Полуденки, где обнаружил древнее поселение человека эпохи неолита. Результаты раскопок Рябов описал в статье «Несколько слов о древностях, находящихся в Верхотурском уезде округе Нижне-Тагильских заводов», которая была опубликована в «Пермских губернских ведомостях». Часть найденных предметов вошла в коллекцию «музеума», созданного на Нижнетагильском заводе Павлом Николаевичем Демидовым. В октябре 1838 года он отправил в канцелярию пермского губернатора статью «О древностях, находящихся в округе Нижнетагильских заводов гг. Павла и Анатолия Николаевичей Демидовых», в которой рассказал об археологических памятниках, обнаруженных им: курганах раннего железного века, городище эпохи средневековья, и следах стоянки отряда Ермака, отправившегося завоевывать Сибирь. К статье прилагались рисунки и планы археологических памятников на 13 листах.

В начале 40-х годов XIX века Иродион Матвеевич вместе с будущим строителем храма Александра Невского Дмитрием Петровичем Шориным совершил водное путешествие по реке Тагил от вешняка заводской плотины до места её впадения в реку Туру и составил подробное описание окрестностей, местной флоры и фауны, а также сделал зарисовки «писанок» — наскальных рисунков древних манси.

(фоторепродукция рисунка И. Рябова / из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-28.userapi.com/impg/r7L0tp_ziuhUC82zTEA-e26GVEgZjEILp0wI2A/n5M6YiEyV6M.jpg?size=1920x1225&quality=96&sign=404300d911dff498ad1e072a77cecf08&type=album)

После этого Рябов взялся за составление подробного описания тагильских заводов, которое было издано в 1848 году в типографии Казанского университета под названием «Былина и временность Нижнетагильских заводов, находящихся в Пермской губернии Верхотурского уезда». В этом труде Иродион Матвеевич использовал архивные данные, книжные источники и результаты собственных изысканий.

Как писал в предисловии сам автор труда, он разделил повествование на три основных периода, раскрывающих историю тагильского края: «Первый — от глубокой древности до времён Петра Великого и до устроения горных заводов на Урале; второй — может быть назван историей основания и развития горного дела на Урале Никитой и Акинфием Демидовыми; третий период заключает частную историю Нижнетагильских заводов нынешнего времени».

Титульный лист книги (фоторепродукция из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Bezymjannyj-12-7.png)

Описание Рябов начинает с IX века, показывая положение края в период Московского княжества, и рассматривая начало торговой деятельности Строгановых, останавливается на походе Ермака через Урал, ссылаясь при этом не только на русских летописцев, но и на исследования европейцев Герарда Миллера и Рафаэля Барберини, путешествовавших в разное время через Урал.

Описывая период развития горного дела на Урале автор отдаёт должное гению Петра Великого и предприимчивости «тулянина Никиты Антуфьева, названного Демидовым», показывает работу тагильских заводов в цифрах, рассказывает об открытии судоходства на Чусовой, преобразованиях в заводском хозяйстве. Из описания мы узнаём, когда была построена первая церковь в Тагиле, когда появилось первое каменное здание, когда появилась первая заводская школа, а также сколько чугуна и железа производили демидовские заводы в XVIII веке и куда отправлялась заводская продукция.

Далее следует описание жизни Тагила в первой половине XIX столетия, участие Нижнетагильского завода в Отечественной войне 1812 года как поставщика военных снарядов. Особое внимание автор уделяет деятельности Николая Никитича Демидова и весьма подробно перечисляет преобразования, которые были достигнуты благодаря управлению заводами сыновьями Николая Никитича. Описывает он и посещение в 1837 году Нижнетагильского завода наследником русского престола: «Его высочество Александр Николаевич 28 числа осматривал церковь, госпиталь, завод, выставку заводских произведений, демидовское училище, Выйские заводские производства и меднорудянский рудник, где изволил спускаться на 36 сажень подземных работ к огромной массе малахита».

Меднорудянский рудник (репродукция картины В. П. Худоярова, 1840-е гг. / архив НТМЗ-ГУ / общ. достояние)

В труде «Былина и временность Нижнетагильских заводов...» описание событий заканчивается 1840 годом. Последними событиями, которые упоминает Рябов, являются передача единоверцам часовни на Малорудянской улице, взрыв от удара молнии 46 пудов пороха на Черноисточинском заводе и смерть Павла Николаевича Демидова.

Заканчивая писать «Былину и временность», Иродион Матвеевич сообщает, что «многие заведения и изделия нижнетагильских заводов или единственны на Урале, как литография, бронзовые отливки, дело лакированных подносов, инструментов из литой стали, часов и штампованных из своей латуни вещей, или превосходят своею доброкачественностью, как полосное железо с клеймом CCAD, и томленая сталь».

Вид Нижнетагильского железного рудника (репродукция картины В. П. Худоярова, 1840-е гг. / архив НТМЗ-ГУ / общ. достояние)

Кроме «Былины и Временностей», Иродион Матвеевич Рябов написал ещё ряд статей на различные темы: «Опыт искусственного размножения рыбы, произведенной в Нижнетагильском заводском округе», «О разведении врачебной пиявки в Нижнетагильском заводе» (1854), «Несколько слов о древностях, находящихся в Верхотурского уезда округе Нижне-Тагильских заводов» (1855), «О судоходстве по р. Чусовой» (1855), «Краткий очерк общественной жизни и заводской деятельности в Нижнесалдинском заводе» (1861). Все они в разное время были опубликованы в газете «Пермские губернские ведомости».

После выхода на заслуженный отдых в 1862 году Иродион Рябов стал часто жаловаться на состояние здоровья. Появились одышка и «сердечные колики», ухудшилось общее самочувствие. Сам Иродион Матвеевич считал, что он «угасает от безделья» и просил Демидовых вернуть его в училище. В 1863 году он умер на 52-м году жизни. По распоряжению Павла Павловича Демидова все расходы на похороны Рябова взяло на себя правление заводов, его вдове была назначена пожизненная пенсия в размере 143 рубля серебром в год, а его детям была оплачена учёба в университете.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»,

— альманах «Тагильский краевед» №20, 2010 г.,

— Ганьжа С. В. «Биографический словарь Нижнетагильского и Гороблагодатского горных округов». Н. Тагил, 1994 г.

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