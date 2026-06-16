В Нижнем Тагиле суд вернул пенсионерке 17 тысяч рублей за покупку ненужного аппарата для миостимуляции

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по иску прокуратуры Индустриального района Барнаула, направленному в интересах пенсионерки, купившей аппарат для миостимуляции.

В апреле 2024 года специалист по продажам ввёл в заблуждение и убедил пенсионерку из Алтайского края в необходимости покупки бытового многофункционального аппарата для стимуляции сердца за 17 тысяч рублей. При этом женщина преклонного возраста находилась в болезненном состоянии и не могла в полной мере отдавать себе отчёт в своих действиях.

В интересах пенсионерки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании сделки купли-продажи аппарата недействительной. Дзержинским районным судом права заявителя были восстановлены, сделка признана недействительной, а деньги за покупку и почтовые расходы были возмещены истцу в полном объёме.