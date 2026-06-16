В Нижнем Тагиле хозяева сгоревшего гаража заплатят соседям более 1,5 млн рублей за ущерб от пожара

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила утвердил мировое соглашение по гражданскому делу о возмещении ущерба после пожара.

Напомним, 25 декабря 2024 года в одном из частных домов на улице Белинского произошёл крупный пожар. Огонь охватил крыши трёх жилых домов на площади около 300 квадратных метров.

В результате пожара у одного из соседних домов были повреждены кровля, чердачное перекрытие и имущество жильцов. Собственники обратились в суд с иском, в котором просили взыскать с ответчиков — хозяев участка, на котором произошло возгорание, — почти 3,6 млн рублей материального ущерба и судебные расходы.

Согласно материалам дела, вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в гараже. При этом по результатам проверки лицо, виновное в возникновении пожара, установлено не было.

В ходе рассмотрения дела судом были назначены оценочная и пожарно-техническая экспертизы, однако стороны достигли соглашения об урегулировании спора до вынесения решения. Согласно утверждённому Дзержинским районным судом мировому соглашению, ответчики выплатили истцам материальную компенсацию в размере 1,55 млн рублей в счёт полного возмещения ущерба, причинённого пожаром. Истцы, в свою очередь, отказались от заявленных исковых требований, а судебные расходы стороны понесут самостоятельно.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу было прекращено.