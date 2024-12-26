В Нижнем Тагиле пожарные спасли ребёнка из горящего дома

Накануне днём в пожарную охрану поступил сигнал о возгорании в частном секторе на улице Белинского в Нижнем Тагиле. Огонь охватил крыши трёх жилых домов на площади около 300 квадратных метров. Пожарным удалось спасти из одного дома 9-летнего ребёнка с помощью спасательных устройств. Медицинская помощь ему не потребовалась. На ликвидацию открытого огня ушло около часа. В тушении участвовали 19 пожарных и восемь единиц спецтехники. По предварительной информации, причиной пожара стал сбой в работе электрического вентилятора в гараже.